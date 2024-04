Sciopero trasporti del 22 aprile, disagi sulle ferrovie del Nord Italia: gli orari e le regioni coinvolte

È previsto per la giornata di lunedì 22 aprile lo sciopero del personale ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, in diverse regioni d'Italia, ma anche i dipendenti di Trenord, in Lombardia. Ecco di seguito nel dettaglio la situazione e tutte le informazioni relative allo sciopero.

Sciopero trasporti del 22 aprile al Nord Italia: orari e regioni

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che è previsto uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà Trenitalia e Trenord. Il giorno in questione è quello del 22 aprile 2024. Previsti disagi in Lombardia, Piemonte e Veneto, le tre regioni coinvolte. Non sono ancora state rese note le eventuali fasce di garanzia, per le quali dovremo aspettare i prossimi giorni.

Sciopero trasporti a Milano

A Milano e nel resto del territorio coperto da Trenord i trasporti potrebbero subire delle variazioni per 23 ore, dalle ore 3 di lunedì 22 alle ore 2 di martedì 23 aprile. Al momento non sono ancora state pubblicati gli orari con le corse garantite. Per il trasporto pubblico locale, Atm, per lunedì 22 aprile, non subirà alcuna variazione, quindi sarà tutto regolare.

Sciopero trasporti in Veneto

Hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in Veneto il personale Trenitalia appartenente alle sigle: Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl ferrovieri, Slm-Fast-Confsal e Orsa Ferrovie. Gli orari a rischio sono dalle ore 9.01 alle ore 17 di lunedì 22 aprile. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze anche sui convogli che collegano Milano e le città del Veneto.

Sciopero trasporti in Piemonte

Uno sciopero di 8 ore, in particolare dalle ore 9.00 alle ore 17.00 è previsto in Piemonte, ed è stato proclamato dal sindacato Osr Orsa Trasporti. Ad essere coinvolti saranno personale di Trenitalia, gli addetti alla manutenzione e alle pulizie.