Sciopero trasporti 8 marzo: orari e fasce garantite; ecco chi si ferma

Si prospetta un mercoledì nero per via dello sciopero dei trasporti. Chi si ferma l'8 marzo 2023? Quali sono gli orari in cui i mezzi saranno a rischio e quali, invece, quelli delle fasce garantite? Ecco tutte le informazioni utili per chi si deve mettere in viaggio.

Sciopero trasporti 8 marzo 2023: le news sullo stop e gli orari nelle diverse città

E' stato indetto un nuovo sciopero dei trasporti per l'8 marzo 2023. Lo sciopero riguarderà le Ferrovie dello Stato, principalmente. Anche se l’entità non è stata ancora comunicata dai sindacati. In occasione della giornata internazionale della donna vi sarà uno stop dei mezzi di trasporto pubblici e privati a livello nazionale. In quali fasce orarie? Gli orari possono variare di regione in regione e di città in città.

In Lombardia ad esempio Trenord si ferma dalle 21 del 7 marzo alle 21 dell'8 marzo. Stop anche per i convogli atm e per le linee della metropolitana. Bus, tram e filobus invece saranno garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.

Sciopero 8 marzo a Roma e nel Lazio

A Roma e nel Lazio, al contrario, i mezzi di: Atac, Astral, Roma Tpl e Cotral si fermeranno per tutta la giornata. Unica salvezza saranno, per chi dovrà mettersi in viaggio, le fasce orarie garantite. I viaggiatori potranno spostarsi con sicurezza prima delle 8.3o e tra le 17 e le 20.

Sciopero a Bologna dell’8 Marzo

A Bologna Tper comunica che l'astensione dal lavoro si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Sciopero a Firenze e Napoli

A Firenze e in Toscana Autolinee Toscane comunica che il servizio sarà garantito in due fasce orarie uniche per tutta la Toscana: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

A Napoli non è invece previsto alcuno stop dell’Anm: il trasporto su ferro e gomma gestito dalla società sarà quindi regolare. Come da comunicato ufficiale dell’Eav nessun sindacato aziendale ha aderito alla serrata: dunque Circumvesuviana, Cumana e gli altri trasporti saranno regolari.

Visto che lo sciopero è per lo più relativo alle Ferrovie dello Stato, per quanto riguarda Napoli potrebbero esserci sulla Metropolitana Linea 2 di proprietà - appunto - delle Fs.