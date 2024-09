Sciopero trasporti 8 e 9 settembre: gli orari dello stop

Al via il mese di settembre con il primo sciopero dei trasporti. Domenica 8 e lunedì 9 settembre 2024 stop al settore ferroviario e trasporto pubblico locale. Ecco gli orari della protesta.

Sciopero treni a settembre 2024: gli orari dello stop

E' stato proclamato il primo sciopero dei treni. Domenica 8 settembre 2024 il sindacato Usb lavoro privato ha annunciato uno sciopero nazionale della durata di 23 ore che coinvolge il settore e personale ferroviario. Stop alla circolazione dalle ore 3 dell'8 settembre fino alle ore ore 2 del 9 settembre.

Uno sciopero della durata di quasi 24h per il trasporto ferroviario che coinvolgeràil personale delle imprese di trasporto ferroviario passeggeri e merci. Ad incrociare le braccia saranno i macchinisti e capitreno di Trenitalia, Trenitalia Tper e Mercitalia Rail per circa 23 ore, dalle 3 di notte dell'8 settembre alle 2 del 9 settembre.

Sciopero trasporto pubblico e ATM a settembre 2024: gli orari dello stop

Non solo, lunedì 9 settembre è stato proclamato anche il primo sciopero del trasporto pubblico locale. Si tratta di uno sciopero nazionale della durata di 8 ore proclamato dai principali sindacati di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna e che coinvolgerà bus, tram e metropolitane in tutta Italia. Gli orari dello sciopero variano a seconda della città. 8 ore di sciopero, anche se ATM a Milano ha comunicato le fasce di garanzia con lo stop forzato tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18. Attenzione: nello sciopero di lunedì 9 settembre 2024 non sono coinvolto i treni Trenord e Trenitalia.

A Roma lo sciopero sarà della durata di 24h così come a Firenze dove incroceranno le braccia i lavoratori della società Gest. A Napoli, Bari e Ascoli Piceno, invece, lo sciopero ha una durata prevista di circa 4 ore.