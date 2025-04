Sciopero nazionale dei treni per il 6 maggio: chi si ferma e gli orari dello stop

Si preannuncia un martedì nero per milioni di pendolari e viaggiatori in vista dello sciopero nazionale dei treni indetto per il 6 maggio 2025. A incrociare le braccia sono tutti i dipendenti di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Tper. Scopriamo i motivi della protesta, ma soprattutto le fasce d'orario garantite.

Sciopero treni 6 maggio 2025: gli orari della protesta

I sindacati Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti, UGL Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato per martedì 6 maggio 2025 uno sciopero dei lavoratori del trasporto ferroviario in Italia. Lo stop alla circolazione dei treni potrebbe portare disagi per milioni di persone.

Lo sciopero dei treni del 6 maggio ha una durata di otto ore: dalle 9 del mattino alle 17 e coinvolge tutti i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Tper. Tra i motivi della protesta, come indicato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, il mancato rinnovo del contratto scaduto alla fine del 2023.

Sarà dunque un martedì da bollino rosso quello in arrivo il 6 maggio 2025 visto che si prevedono molti treni cancellati. Sono convolte le più importanti compagnie ferroviarie, da Trenitalia, Trenord, Tper, Italo, ma anche diverse imprese minori operanti nel settore passeggeri e merci. Per quanto concerne i treni si segnalano possibili cancellazioni o ritardi tra le ore 9.01 e le 17 di martedì 6 maggio 2025. Attenzione: previste della fasce di garanzie per limitare i disagi ai passeggeri con treni in circolazione dalle ore 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera.

Sciopero 6 maggio 2025: non solo i treni anche trasporto locale su rotaia

Non solo, sempre martedì 6 maggio 2025 è stato proclamato da USB Lavoro Privato uno sciopero della durata di 24 ore che riguarda il trasporto locale su rotaia. Uno sciopero che coinvolge oltre al trasporto passeggeri, anche il settore merci e punta l’attenzione sulle politiche occupazionali e sulle condizioni dei lavoratori nel trasporto pubblico locale.