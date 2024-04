Sciopero nazionale dei trasporti, venerdì 26 aprile: gli orari e le modalità

Un nuovo sciopero nazionale dei trasporti è previsto per venerdì 26 aprile 2024. In quali ore si fermeranno i mezzi pubblici? Ci sono fasce garantite e quali sono le motivazioni dello stop ai servizi? Ecco tutte le news utili per chi si metterà in viaggio durante il ponte del 25 aprile ma anche e solo per chi invece dovrà continuare a spostarsi tra casa e lavoro.

Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 26 aprile: 4 ore di stop, la motivazione

Lo sciopero nazionale dei trasporti del 26 aprile, proclamato da Confail Faisa, prevede 4 ore di stop. A potersi fermare non saranno i treni di Trenitalia e Italo, ma anche i mezzi del trasporto pubblico locale. Le fasce orarie potranno variare di città in città.

I motivi? Nel comunicato ufficiale si legge: “Questo sciopero è un grido di protesta contro le ingiustizie che affliggono le maestranze e la propria dignità. Le ragioni principali che ci hanno spinto a proclamare lo sciopero sono legate a: stipendi bassi e inadeguati, sicurezza sul lavoro e anche orari e carichi di lavoro eccessivi”.

Sciopero mezzi pubblici a Roma e nel Lazio

Visto che lo sciopero non dura per l'intera giornata, non sono previste fasce garantite. Saranno infatti rispettati i servizi per i pendolari. I mezzi di trasporto pubblico si fermeranno, però, in diverse momenti della giornata. A Roma e nel Lazio, ad esempio, lo stop sarà dalle 8.30 alle 12.30. Si potranno verificare possibili disagi alla circolazione dei treni delle ferrovie Metromare e Roma Civita Castellana Viterbo compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub-affidamento e le reti gestite da RomaTpl e Autoservizi Troiani/Sap, ma anche e soprattutto delle corse dei mezzi Atac e Cotral. Saranno garantite le corse previste entro le ore 8.29.

Sciopero a Bologna e Ferrara

A Bologna e Ferrara si fermano nella giornata di venerdì 26 aprile 2024 i mezzi Tper, bus e corriere. In quale fascia oraria? Dalle 11.30 alle 15.30. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non sono garantiti.

Lo stop riguarderà anche il servizio Marconi Express, ovvero la navetta per l’aeroporto, che si fermerà dalle 11.30-15.30. Per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino bolognese sono garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 11.15. Per le linee urbane di Imola sono garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 11.20. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 11.15. Chi si deve mettere in viaggio può contattare il call-center chiamando il numero 051 290290.

Sciopero a Milano del 26 aprile: gli orari dello stop

A Milano lo sciopero vedrà il possibile stop dei mezzi Atm: bus, metro, tram e filobus. In quale orario? Dalle 8.45 alle 12.45.

Sciopero a Napoli del 26 aprile

Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina: ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC che segue le fasce di garanzia dei bus

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.20 e da Garibaldi alle ore 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.50 e da Garibaldi alle ore 16.30.

Linee di superficie tram, bus, filobus: stop al servizio dalle 11.00 alle 15.00. Le ultime partenze vengono effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.