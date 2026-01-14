FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Sciopero metro, bus e tram di giovedì 15 gennaio 2026 a Milano: o...

Sciopero metro, bus e tram di giovedì 15 gennaio 2026 a Milano: orari e fasce di garanzia

Scatta un nuovo sciopero dei trasporti pubblici il 15 gennaio 2026 a Milano: ecco tutte le informazioni utili.
Mobilità14 Gennaio 2026 - ore 15:30 - Redatto da Meteo.it
Mobilità14 Gennaio 2026 - ore 15:30 - Redatto da Meteo.it

Giovedì 15 gennaio 2026 è stato indetto un nuovo sciopero dei trasporti con lo stop alla circolazione di metro, tram e bus a Milano. Scopriamo gli orari, le fasce di garanzia e i motivi della protesta.

Sciopero 15 gennaio 2026 in Italia: protesta Atm a Milano

Il sindacato AL Cobas ha indetto uno sciopero dei trasporti per la giornata di giovedì 15 gennaio 2026 a Milano. La protesta coinvolge il personale dell’Azienda Trasporti Milanesi con disagi, rallentamenti e ripercussioni su tutta la circolazione dei mezzi di trasporto dell'ATM. Lo sciopero del 15 gennaio 2026 avrà una durata di 24h, ma l'azienda ha comunicato che ci saranno delle fasce di garanzia come previsto dalle normativa vigente.

Le fasce di garanzia di circolazione dei mezzi di trasporto ATM sono dall’inizio del servizio fino alle 8:45 del mattino e nel pomeriggio nella fascia tra le 15:00 e le 18:00. Lo sciopero della circolazione di metro, tram e bus inizia dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Al centro della protesta ci sono motivi legati a scelte strategiche e organizzative sul futuro del trasporto pubblico locale della città di Milano. Non solo, il sindacato ha avanzato anche richieste di maggiore sicurezza del personale, migliori condizioni di lavoro, maggiori tutele e di un aumento di salario.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Milano, sciopero Atm del 15 gennaio 2026: guida completa a orari e fasce garantite
    Mobilità13 Gennaio 2026

    Milano, sciopero Atm del 15 gennaio 2026: guida completa a orari e fasce garantite

    Nuovo sciopero dei mezzi Atm a Milano nella giornata del 15 gennaio 2026. Tutto quello che c'è da sapere.
  • Volo cancellato o in ritardo per neve o maltempo: come chiedere il rimborso
    Mobilità12 Gennaio 2026

    Volo cancellato o in ritardo per neve o maltempo: come chiedere il rimborso

    Se un volo viene cancellato o subisce ritardi a causa del maltempo, il passeggero può richiedere il rimborso del biglietto: ecco come.
  • Rincari pedaggi autostrade: la brutta notizia per chi ha fatto ritorno a casa dopo le vacanze natalizie
    Mobilità7 Gennaio 2026

    Rincari pedaggi autostrade: la brutta notizia per chi ha fatto ritorno a casa dopo le vacanze natalizie

    A partire dal 1° gennaio è previsto un rincaro dei pedaggi per chi viaggia sulle autostrade: ecco le tratte interessate.
  • Sciopero treni oggi - 7 gennaio 2026 - in Emilia Romagna: gli orari dello stop per l'omicidio del capotreno
    Mobilità7 Gennaio 2026

    Sciopero treni oggi - 7 gennaio 2026 - in Emilia Romagna: gli orari dello stop per l'omicidio del capotreno

    Stop alla circolazione dei treni in Emilia Romagna dopo l’omicidio a Bologna del capotreno Alessandro Ambrosio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Tendenza14 Gennaio 2026
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Correnti di Scirocco in rinforzo nel weekend del 17-18 gennaio con poche piogge su Isole e Calabria e clima mite. La tendenza meteo
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Tendenza13 Gennaio 2026
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Due perturbazioni in arrivo tra venerdì 16 gennaio e domenica 18: piogge in molte regioni, ma con un clima insolitamente mite per il periodo.
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Tendenza12 Gennaio 2026
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Alta pressione fino a giovedì, con tempo per lo più stabile e clima piuttosto mite. Da venerdì, poi, si profila una nuova perturbazione
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Gennaio ore 18:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154