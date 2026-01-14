Sciopero metro, bus e tram di giovedì 15 gennaio 2026 a Milano: orari e fasce di garanzia

Giovedì 15 gennaio 2026 è stato indetto un nuovo sciopero dei trasporti con lo stop alla circolazione di metro, tram e bus a Milano. Scopriamo gli orari, le fasce di garanzia e i motivi della protesta.

Sciopero 15 gennaio 2026 in Italia: protesta Atm a Milano

Il sindacato AL Cobas ha indetto uno sciopero dei trasporti per la giornata di giovedì 15 gennaio 2026 a Milano. La protesta coinvolge il personale dell’Azienda Trasporti Milanesi con disagi, rallentamenti e ripercussioni su tutta la circolazione dei mezzi di trasporto dell'ATM. Lo sciopero del 15 gennaio 2026 avrà una durata di 24h, ma l'azienda ha comunicato che ci saranno delle fasce di garanzia come previsto dalle normativa vigente.

Le fasce di garanzia di circolazione dei mezzi di trasporto ATM sono dall’inizio del servizio fino alle 8:45 del mattino e nel pomeriggio nella fascia tra le 15:00 e le 18:00. Lo sciopero della circolazione di metro, tram e bus inizia dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Al centro della protesta ci sono motivi legati a scelte strategiche e organizzative sul futuro del trasporto pubblico locale della città di Milano. Non solo, il sindacato ha avanzato anche richieste di maggiore sicurezza del personale, migliori condizioni di lavoro, maggiori tutele e di un aumento di salario.