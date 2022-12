Sciopero generale 16 dicembre: i possibili disagi nei trasporti

È previsto per domani venerdì 16 dicembre 2022 uno sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra economica del governo: ecco cosa riguarda e quali disagi potrà creare.

Sciopero trasporti Lazio 16 dicembre 2022

Quali disagi comporterà questo sciopero? Quali saranno i disservizi? Sono diversi i lavoratori che hanno aderito, a partire - per quanto riguarda proprio il Lazio - degli autotrasportatori della Cotral. Il loro sciopero regionale durerà 4 ore, ovvero dalle 20 alle 24, come comunicato dall'azienda stessa. Tutte le corse dei bus in quella fascia oraria sono pertanto soppresse nella giornata di domani, a differenza di quelle fino alle 20 e a partire dalle 24 che sono invece garantite. Stessa sorte per le linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo, gestite sempre da Cotral.

Sciopero in Lombardia, Campania e Liguria: trasporti e scuola

Anche la regione Lombardia ha deciso di aderire allo sciopero; in particolare, per quanto riguarda i trasporti, le segreterie Filt e Uilt hanno indetto un disservizio di 4 ore, dalle 18 alle 22, che interesserà anche i lavoratori di Atm Milano. Non solo, perché per l'intera giornata lo sciopero interesserà anche istituti pubblici e privati dell'istruzione e della ricerca. In Campania invece lo sciopero sarà di 8 ore, con annessa manifestazione regionale a Napoli, in piazza del Plebiscito.

8 ore anche in Liguria per protestare contro la manovra. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il personale Amt di Genova non sarà in servizio dalle 11:30 alle 15:30; il restante personale urbano, comprese biglietterie e servizio clienti, rinuncerà alle ultime 4 ore del turno lavorativo, rimanendo attivo fino alle 12:15. Il personale del servizio provinciale Amt si asterrà dal lavoro a partire dalle 10:30 fino alle 14:30, mentre le biglietterie termineranno l'astensione mezz'ora prima, alle 14.