Sciopero aerei martedì 12 novembre: gli aeroporti interessati e gli orari

Martedì 12 novembre è previsto uno sciopero di controllori di volo e di altri lavoratori aeroportuali che interesserà diversi scali in tutta Italia. L’agitazione, che si protrarrà dalle 13 alle 17, coinvolgerà vari operatori del settore e potrebbe causare ritardi e disagi per i viaggiatori. Ecco, nel dettaglio, gli aeroporti e le società coinvolte.

La mobilitazione è stata indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil Ugl Ta, Flai Trasporti e Servizi e Ost Cub Trasporti, per quattro ore, dalle 13 alle 17 e coinvolgerà vari operatori del settore, causando ritardi e disagi per i viaggiatori. Gli aeroporti coinvolti sono quelli di Bologna, Catania, Lampedusa, Napoli, Perugia, Pescara e Roma Fiumicino. In ognuno di questi scali, saranno interessati lavoratori di aziende specifiche, il cui fermo potrebbe influire sulle operazioni di gestione dei voli e sui servizi ai passeggeri.

Gli aeroporti italiani interessati

Lo sciopero riguarderà diversi aeroporti italiani: quello di Bologna, Catania, Lampedusa, Napoli, Perugia, Pescara e Roma-Fiumicino. In ognuno di questi scali, saranno interessati lavoratori di aziende specifiche, il cui fermo potrebbe influire sulle operazioni di gestione dei voli e sui servizi ai passeggeri. Nello specifico, di seguito, ecco alcune informazioni aggiuntive.

Sciopero a Catania e Roma

Nell’aeroporto di Catania-Fontanarossa, si astengono dal lavoro i dipendenti della società Asc Handling, addetta ai servizi di assistenza a terra. A Roma-Fiumicino, invece, incrociano le braccia i lavoratori delle aziende Adr Assistance e Aviation Services.

Sciopero a Bologna e in altri scali

Anche l’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna è interessato dallo sciopero: qui i dipendenti della società Adb, che gestisce alcune operazioni aeroportuali, interrompono le attività durante le ore dello sciopero. L’agitazione coinvolgerà anche il personale di Enav, la società che gestisce il traffico aereo, negli scali di Lampedusa, Napoli, Perugia e Pescara.