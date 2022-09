Sciopero bus, tram e metro venerdì 16 settembre: 8 ore di agitazione con orari diversi in ogni città

E' stato indetto in nuovo sciopero di bus, tram e metro per venerdì 16 settembre. Lo stop sarà di 8 ore. Ad annunciarlo i sindacati del trasporto pubblico locale che hanno sottolineato come la mobilitazione sarà nazionale. Gli orari varieranno a seconda della scelta delle singole aziende locali e coinvolgeranno bus di linea, tram e metropolitane, ma, nonostante ciò, saranno sempre garantiti i servizi di trasporto nelle fasce orarie di garanzia. Ecco tutte le informazioni utili.

Sciopero bus, tram e metro: le motivazioni dell'agitazione

Lo sciopero di venerdì 16 settembre proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, è stato indetto con motivazioni simili a quello dei treni dello scorso 9 settembre ovvero: "in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”.

Ciò che i sindacati chiedono è che i datori di lavoro prendano provvedimenti concreti ed immediati a tutela del personale per prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici.

Gli orari dell'agitazione a: Milano, Bologna, Roma e Napoli

Lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici di venerdì 16 settembre durerà 8 ore ma non avrà un orario unico in tutta Italia perché sarà strutturato secondo modalità territoriali. Gli orari pertanto varieranno di città in città. Verranno comunque rispettate le fasce orarie di garanzia e pertanto gli stop si verificheranno dopo le 8:45 e prima delle 18:00.

Ecco gli orari città per città da Nord a Sud.

A Milano a fermarsi sarà il servizio metropolitane, tram, bus e filobus gestito da ATM. Lo stop avverrà tra le 8.45 e le 15.00. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata.

A Bologna e Ferrara il personale Tper si fermerà dalle 8.30 alle ore 16.30. Per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15. Stesso orario per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara.

A Roma i mezzi si fermeranno dalle 8.30 alle 16.30. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori di Atac, Roma Tpl, Cotral e Roma Servizi per la Mobilità. Saranno quindi possibili stop su: autobus, filobus, tram, metropolitane e sulle ferrovie: Roma-Lido, Roma-Nord e Termini-Centocelle.

A Torino: dalle 16.00 fino a fine servizio mentre il servizio extraurbano bus e ferroviario sfm A Venaria-Aeroporto-Ceres dalle ore 17.30 a fine servizio. Il servizio ferroviario sfm1 Rivarolo–Chieri sciopererà dalle ore 17.30 a fine servizio, ma verrà rispettata la fascia garantita.

A Firenze: sono previsti disservizi e disagi per i passeggeri della tramvia dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

A Napoli: per le funicolari l'ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20 fino alle 17.00. La Linea 1 della metro dalle 9.16 alle ore 17.12. Tram, bus e filobus, per finire, si fermeranno dalle 9.00 alle 17.00.

Il consiglio è quello di controllare - prima di mettersi in viaggio -, città per città, le informazioni riportate sui tabelloni luminosi o tramite l'apposita segnaletica chiamando i vari numeri verdi e controllando le varie applicazioni per cellulari con tutte le notizie più aggiornate sugli stop delle corse.