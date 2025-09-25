FacebookInstagramXWhatsApp

Sciopero aerei per venerdì 26 settembre 2025: orari e voli a rischio

Venerdì difficile per chi si sposta in aereo domani, 26 settembre, per più proteste contemporanee: ecco quali, gli orari e i voli garantiti.
Mobilità25 Settembre 2025 - ore 07:52 - Redatto da Meteo.it
Si preannuncia come un venerdì difficile quello di domani, 26 settembre, per chi si sposta in aereo. Sono previsti infatti alcuni scioperi contemporanei, in forme diverse.

Le proteste coinvolgono il personale di Wizz Air Malta e di Volotea per 24 ore. C’è poi lo sciopero degli addetti aeroportuali e dell’indotto, sempre per 24 ore, e del personale delle aziende di handling associate Assohandlers, dalle 10 alle 14.

Restano le fasce orarie di garanzia, alle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, per i voli charter e per le isole (consultabili sull’elenco Enac).

