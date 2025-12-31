Meteo, Capodanno sottozero: aria fredda su tutta Italia. Le previsioni

In queste ore correnti molto fredde di origine settentrionale stanno investendo l’intero Paese, determinando un generale e deciso calo delle temperature. Si tratta del margine occidentale di una massa d’aria di origine artica il cui nucleo più gelido sta raggiungendo l’Europa orientale, i Balcani e la Russia, dove si stanno già registrando condizioni di gelo molto più estreme rispetto alle nostre regioni. Anche sull’Italia, però, gli effetti sono evidenti: le temperature stanno scendendo rapidamente al di sotto dei valori normali del periodo, con gelate notturne diffuse e una sensazione di freddo accentuata dai venti settentrionali. In questa fase non sono previste precipitazioni di rilievo: la notte di San Silvestro sarà caratterizzata da freddo pungente e da qualche pioggia sulle Isole Maggiori; altrove ampie schiarite ma clima gelido soprattutto al Centro-nord. Questo breve “risveglio” dell’inverno sarà però destinato a durare poco. Già da venerdì 2 gennaio è atteso un nuovo e rapido cambio della circolazione atmosferica, soprattutto al Centro-Sud, dove correnti più miti di origine meridionale favoriranno una sensibile risalita delle temperature e il ritorno delle piogge. Scarse le nevicate in vista, sporadiche sulle Alpi se non del tutto assenti, presenti in Appennino ma oltre i 1200-1500 metri.

Previsioni meteo per Capodanno

Nella notte tempo in prevalenza stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ di nuvole compatte in Liguria, Calabria e Isole, e locali piogge su Sardegna orientale e Sicilia meridionale; temperature notturne sottozero in molte aree del Centro-Nord. Al mattino nubi su Liguria, Valpadana occidentale, regioni centrali tirreniche e Isole, con isolate piogge nella Sardegna orientale; maggiori schiarite nel resto del Paese. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità su gran parte del Centro-Nord, con isolate piogge su Liguria, Toscana, Umbria e alto Lazio. Qualche sporadica pioggia anche in Sicilia. Resistono le schiarite ampie al Sud e sulle Alpi. Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in leggero rialzo al Centro-Sud: valori per lo più sotto la media. Venti settentrionali in attenuazione e in rotazione dai quadranti meridionali sui mari di ponente e nel medio-alto Adriatico.

Previsioni meteo per venerdì 2 gennaio

Nuvolosità irregolare e variabile sull’alto Adriatico e in gran parte del Centrosud con le nuvole più consistenti ed associate a possibili precipitazioni nel corso della giornata sul settore ligure orientale e tirrenico dalla Toscana, Lazio, Campania, nordovest della Calabria, sud-ovest Sicilia. Nel resto del Nord la giornata sarà invece prevalentemente soleggiata. Ancora possibili gelate notturne al Nordovest; massime in sensibile rialzo in tutto il Centrosud. I venti di Libeccio soffieranno da moderati a forti sul Ligure e al Centrosud.