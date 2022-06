Sciopero aerei, 8 giugno: chi si ferma e cosa succede ai viaggiatori?

Dopo la pandemia il settore del turismo è risorto, ma con non poche difficoltà. Per la giornata di mercoledì 8 giugno, infatti, diverse compagnie aeree low cost hanno annunciato uno sciopero nazionale dei voli. Il motivo? Il taglio degli stipendi e la mancanza di acqua e cibo per gli equipaggi.

Sciopero voli aerei per l'8 giugno: stop per Ryanair, EasyJet e Volotea

Le compagnie aeree low cost Ryanair, EasyJet e Volotea hanno annunciato per l'8 giugno uno sciopero nazionale dei voli come protesta contro il taglio degli stipendi al personale di volo, ma anche l'assenza di acqua e cibo per gli equipaggi. Piloti, assistenti di volo e stuart si sono uniti per rivendicare i propri diritti facendo scattare il blocco dei voli per una intera giornata. Non solo, a gran voce rivendicano: "voli a rischio tutta l’estate se non ci ascolteranno".

Sono migliaia i voli a rischio per l'estate 2022 come ampiamente spiegato dall'indagine del Corriere, ma lo sciopero dell'8 giugno è solo il primo forte segnale. Le organizzazioni sindacali hanno spiegato i motivi dello sciopero: "tra le questioni aperte il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio".

Sciopero nazionale aerei Easyjet e Ryanair: stop ai voli dalle 10 alle 14

Non solo Ryanair è pronta a scioperare mercoledì 8 giugno, visto che anche EasyJet ha confermato lo stop dei propri voli dalle ore 10 alle 14. Uiltrasporti ha spiegato i motivi dietro la protesta del personale di volo della compagnia low cost svizzera: "contro la compressione dei diritti culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa, a danno di passeggeri ed equipaggi e contro il totale degrado delle relazioni industriali".