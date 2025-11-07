FacebookInstagramXWhatsApp

Sciopero mezzi di trasporto 7 novembre 2025: orari, fasce di garanzia e città coinvolte

Un altro venerdì nero per i trasporti in Italia. Venerdì 7 novembre 2025 scatta lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico (e non solo) in diverse città italiane. Scopriamo gli orari della protesta, le fasce garantite e le città coinvolte.

Sciopero 7 novembre 2025: chi si ferma e dove

Stop alla circolazione dei mezzi di trasporto nella giornata di venerdì 7 novembre 2025 in Italia. Nuovo sciopero dei trasporti il 7 novembre in diverse città italiane dove incrociano le braccia i lavoratori del trasporto pubblico locale e il personale delle autostrade. Tra le città coinvolte nello sciopero del 7 novembre 2025 ci sono: Milano, Latina e Palermo.

Sciopero mezzi 7 novembre 2025 a Milano: stop Atm e autostrade, perchè?

Sciopero ATM a Milano il 7 novembre 2025: a proclamare lo sciopero è stato il sindacato AL Cobas che ha condiviso un lunghissimo comunicato stampa in cui ha sottolineato i punti cardine della protesta. Una serie di rivendicazioni contro la liberalizzazione, la privatizzazione e le gare d’appalto dei servizi gestiti dal gruppo ATM e a favore della “reinternalizzazione” dei servizi esternalizzati, oltre alla richiesta di trasformazione dell’azienda in ente speciale del Comune e di affidamento diretto in house dei servizi di trasporto dell’area metropolitana milanese. Non solo, tra i motivi della protesta del sindacato Al Cobas che ha fatto scattare lo sciopero dei mezzi di trasporto ATM a Milano ci sono anche diverse richieste: migliori condizioni di sicurezza e igiene per il personale; un adeguamento salariale di 150 euro netti per tutti i lavoratori fino al parametro 193, una maggiore tutela dei lavoratori più esposti ad aggressioni. E ancora: stabilizzazione dei contratti part-time e nuove assunzioni, il rispetto delle normative su ferie e turnazioni e la fornitura di vestiario adeguato e di migliore qualità. L'Azienda Trasporti Milanesi ha comunicato che il servizio dei mezzi di trasporto, bus, metro e tram potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Da segnalare che sempre venerdì 7 novembre 2025 a Milano e Lombardia scatta lo sciopero del personale del II Tronco Milano di Autostrade per l'Italia. La durata della protesta è di 4 ore per ciascun turno di lavoro con ripercussioni e disagi su milioni di viaggiatori. Tra le aree coinvolte nello sciopero dei lavoratori autostradali ci sono: le province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Varese e Lodi, oltre ai collegamenti con Piacenza e Parma.

Sciopero 7 novembre 2025 dei trasporti pubblici locali: ecco dove

Non solo, sempre venerdì 7 novembre 2025 è stato proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali che coinvolge due città d'Italia. A Latina stop alla circolazione dei mezzi Tpl in tre fasce orarie: dall’inizio del servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 a fine servizio.

Anche la città di Palermo ha aderito allo sciopero del 7 novembre 2025 con i lavoratori dell'Amat che incroceranno le braccia dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 alle 23.59. Infine nel Lazio è previsto anche lo sciopero del personale Coopservice degli appalti ferroviari, addetto a pulizie e servizi accessori.

