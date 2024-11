Sciopero 29 novembre: orari e fasce di garanzia bus, metro, taxi

Scatta uno sciopero generale Cgil e Uil nella giornata di venerdì 29 novembre 2024 in Italia. Lo sciopero nazionale coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati con disagi in tutta la circolazione. Stop a bus, metro, tram, ma anche taxi e aerei. Scopriamo le fasce di garanzie e gli orari dello sciopero. Nessuno sciopero, invece, da parte di Trenitalia, Italo e Fs.

Sciopero 29 novembre 2024: gli orari dello stop

Si preannuncia un venerdì nero per il settore pubblico e privato per uno sciopero nazionale indetto per il 29 novembre 2024 dai sindacati Cgil e Uil. L'obiettivo dello sciopero è quello di modificare la manovra di bilancio con una richiesta diretta all'aumento dei salari e pensioni.

Disagi e ritardi nel trasporto pubblico locale con i lavoratori che incrociano le braccia per 4 ore dalle 9 alle 13 (dopo la precettazione voluta dal ministro Salvini e il ricorso dei sindacati bocciato dal Tar). Stop anche nel settore scolastico, i dipendenti dell'Inps, il personale del ministero della Giustizia e della sanità con una durata di 8 ore o per l'intero turno di lavoro. Nessuno sciopero, invece, nel settore ferroviario: confermati tutti i treni delle compagnie di Trenitalia, Italo e Fs.

I motivi dello sciopero del 29 novembre

Lo sciopero del 29 novembre 2024 indetto dai sindacati confederali Cgil e Uil. Tanti e diversi i motivi della protesta come sottolineato dai sindacati che la proclamano "per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese, e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali".

Stop anche al traffico aereo, compresi i controllori di volo, con lo sciopero che avrà una durata di 4 ore dalle 10 alle 14. Per bus, metro, tram, navi e traghetti la durata dello sciopero sarà dalle ore 9 alle 13.

Sciopero 29 novembre a Roma: gli orari della protesta

Ecco come lo sciopero del 29 novembre 2024 coinvolge la città di Roma. A rischio metro, tram e bus su tutta la linea Atac e gli operatori privati Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Stop anche alle linee Cotral-Astral con disagi nella fascia oraria tra le 9 e le 13. Attenzione: durante gli orari dello sciopero non sarà assicurato il servizio di scale mobili, ascensori, montascale e biglietterie.

Sciopero 29 novembre a Milano: gli orari della protesta

Anche a Milano lo sciopero del 29 novembre 2024 ha conseguenze sulla normale circolazione dei mezzi di superficie di Atm. La società che si occupa del trasporto del Comune di Milano ha confermato la durata di 4 ore dello sciopero di tram, bus e metro dalle 9 alle 13.