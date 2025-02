Sciopero 14 febbraio 2025 da Milano a Firenze: chi si ferma e gli orari garantiti

Sciopero dei mezzi pubblici nel giorno di San Valentino 2025. Si preannuncia un venerdì "nero" per milioni di pendolari, viaggiatori e cittadini che dovranno fare i conti con lo stop ai mezzi di trasporto in 4 città italiane. Scopriamo quali e gli orari garantiti.

Sciopero 14 febbraio 2025 a Milano

E' stato proclamato dal sindacato AL Cobas uno sciopero della durata di 24h nella giornata di venerdì 14 febbraio 2025, Festa degli innamorati. Diverse le città coinvolte nella protesta: da Milano a Firenze fino a Latina e Pavia, anche se con modalità ed orari differenti. A Milano lo sciopero interessa tutti i mezzi pubblici della rete Atm: stop alla circolazione di metro, bus e tram dalle ore 8.45 alle 15 fino e dopo le 18 fino al termine di servizio. Garantite le classiche fasce orarie per garantire la mobilità dei passeggeri. Attenzione lo sciopero del 14 febbraio coinvolgerà solo Atm e non i treni di Trenord che avranno una circolazione regolare.

I motivi dello sciopero del 14 febbraio 2025 riguardano ancora una volta il rinnovo del contratto con i sindacati che richiedono un aumento del salario di tutti i lavoratori e dipendenti. Non solo, tra le ragioni alla base della protesta i sindacati Al Cobas segnalando anche: la contrarietà alla liberalizzazione, privatizzazione e alle gare d’appalto che riguardano i servizi Atm, e la richiesta di “reinternalizzare” i servizi di trasporto pubblico locale. Infine Al Cobas si oppone al progetto “Milano Next”, che prevede la trasformazione di Atm in un’Azienda Speciale del Comune, con l’affidamento diretto dei servizi.

Sciopero 14 febbraio 2025 a Firenze: orari e perchè

Non solo a Milano, lo sciopero proclamato dai sindacati Al Cobas per venerdì 14 febbraio 2025 riguarda anche la città di Firenze. Stop ai bus di Autolinee Toscane per uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato COBAS Lavoro Privato. Nella giornata di San Valentino tutti i bus di Autolinee Toscane (At) potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano di Firenze a causa delle protesta annunciata da Cobas lavoro privato per motivi di vario tipo.

Proprio Cobas lavoro privato ha spiegato i motivi legati allo sciopero in una nota diffusa ai media: "sciopero contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi gestiti dal Gruppo ATM". Non solo, tra i tanti motivi comunicati anche: "pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; tutela della sicurezza dei lavoratori, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; aumento di euro 150 netti per tutti i lavoratori". Che dire sarà un San Valentino davvero dal sapore dolce amaro per chi si ritroverà a dover festeggiare la festa degli innamorati a piedi!