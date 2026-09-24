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Scioperi ottobre 2026: calendario aggiornato di treni, aerei e trasporti

Il mese di ottobre 2026 è ricco di stop nel settore dei trasporti, soprattutto nella prima metà del mese. Ecco le date da ricordare.
Mobilità24 Settembre 2026 - ore 16:39 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Quali sono gli scioperi di ottobre 2026? Ecco il calendario aggiornato per gli stop di treni, aerei e trasporti locali. Ottobre si preannuncia infatti come un mese particolarmente ricco di agitazioni nel settore dei trasporti. Il calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala stop al trasporto pubblico con proteste di carattere nazionale, regionale e locale.

Le giornate da segnare sul calendario sono soprattutto quelle comprese tra il 2 e il 16 ottobre, mentre il 30 ottobre è in programma uno sciopero generale che, secondo il prospetto ministeriale, ad oggi pare escludere i principali comparti del trasporto. Il condizionale però è d'obbligo perché potrebbero esserci ulteriori novità prossimamente.

Scioperi ottobre 2026: il calendario con le date da segnare di tutti gli stop

Quanti e quali scioperi avremo a ottobre 2026? La prima data da segnare è quella di venerdì 2 ottobre. Per quel giorno è stato indetto sciopero plurisettoriale nazionale proclamato da CSLE. Nel comparto ferroviario l'astensione è indicata per tre ore, dalle 11 alle 14, mentre per il settore marittimo le modalità non sono ancora state specificate.

A distanza di una settimana o quasi, giovedì 8 ottobre vi sarà un nuovo stop. Prenderà il via uno sciopero ferroviario di 24 ore che riguarda il personale di FS Security della Sicilia.

A livello locale venerdì 9 ottobre potranno esserci disagi nel capoluogo lombardo in quanto sono in programma due distinte agitazioni di 24 ore per il personale del Gruppo ATM di Milano. Mentre sabato 10 ottobre i disagi si sposteranno in Toscana per via dello stop alla tramvia di Firenze, con un'agitazione di 24 ore del personale della società Gest Servizio Tranvia di Firenze.

Secondo il calendario degli scioperi di ottobre 2026 vi sarà una ulteriore agitazione lunedì 12 ottobre, quando il personale AMTAB di Bari sarà interessato da quattro ore di sciopero, dalle 8.30 alle 12.30. Nella stessa giornata, alle 21 inizierà l'agitazione di RFI Infrastrutture Sicilia/DOIT Palermo, destinata a concludersi alle 21 del 13 ottobre.

Mercoledì 14 ottobre stop in Toscana. Lo sciopero generale riguarderà i settori pubblici e privati, con un'astensione ferroviaria dalle 9.01 alle 17 e quattro ore nel trasporto pubblico locale; il trasporto aereo è escluso. Giovedì 15 ottobre è invece previsto lo sciopero di 24 ore del personale ATAF di Foggia.

Cosa succede dal 16 ottobre al 30 ottobre? Gli altri stop in calendario

Dopo una prima parte del mese piuttosto movimentata, con diversi stop, la seconda parte di ottobre 2026 sarà invece piuttosto tranquilla. Le date da ricordare?

Venerdì 16 ottobre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale navigante di easyJet, dalle 00.00 alle 23.59. Nella stessa giornata è previsto uno sciopero di quattro ore del personale viaggiante DTF di EAV a Napoli, dalle 19.30 alle 23.30. Sempre il 16 ottobre è segnalata anche un'agitazione di 24 ore del personale di Sicuritalia IVRI all'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Altre date? Venerdì 30 ottobre è previsto uno sciopero generale nazionale proclamato da USI-CIT per l'intera giornata. L'agitazione non comprenderà il settore del trasporto aereo, ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto marittimo.

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