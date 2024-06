Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a giugno 2024: calendario e date

Tra scioperi, manifestazioni e proteste in programma a giugno 2024, in quali giorni potranno esservi disagi per chi si deve mettere in viaggio con i mezzi di trasporto pubblico o chi deve usufruire dei servizi offerti dai vari uffici? Ecco l'elenco completo degli stop previsti durante il mese.

Scioperi e manifestazioni: il calendario di giugno 2024

Quali e quanti scioperi vi saranno a giugno 2024? Ecco il calendario completo.

Il 4 giugno è previsto lo stop del settore della ristorazione. Lo sciopero indetto da: Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs coinvolge il personale di aziende aderenti a Anir e Angem. Sono questi i lavoratori che incroceranno le braccia per l’intero turno.

Il 6 giugno, invece, è stato indetto lo sciopero nazionale di ben 48 ore, dei taxi. I sindacati hanno sottolineato, in merito a questo stop, che: "Non essendo pervenuta alcuna convocazione, dopo lo sciopero nazionale indetto il 21 maggio contro i diffusi fenomeni di abusivismo nel settore e per la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, proclamiamo un nuovo fermo nazionale".

Treni fermi dalle 21.00 del 6 giugno alle 21 del 7 giugno. Lo sciopero è stato indetto da Cub trasporti e Sgb.

Stop della Sanità in Emilia-Romagna. I lavoratori incroceranno le braccia per 48 ore dalle 7:00 di sabato 8 giugno alle 7:00 di lunedì 10 giugno. Nelle giornate di agitazione saranno assicurati i servizi pubblici essenziali e non dilazionabili.

Gli altri scioperi del mese di giugno 2024

Ci saranno altre agitazioni? Certo che sì. Il calendario nella seconda parte del mese di giugno 2024 prevede:

15 giugno: stop in alcuni aeroporti

16 giugno: stop trasporto ferroviario locale

24 giugno: stop lavoratori gruppo HERA

Il 15 giugno l'agitazione coinvolgerà alcuni aeroporti. Il personale di Aviapartner Handling di Bologna ed Enav Napoli hanno fatto sapere che incroceranno le braccia per 4 ore nell'orario compreso tra le 14 e le 18. Seguiranno ulteriori comunicazioni.

Il 16 giugno lo sciopero coinvolgerà i convogli di Trenord per cui sono previsti bus sostitutivi alla stazione di Cadorna. Altri disagi potranno avvertirsi in Campania.