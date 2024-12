Scioperi dicembre 2024: il calendario con tutti gli stop

Si preannuncia un dicembre "nero" per il settore dei trasporti in Italia. Il mese sarà segnato da una serie di scioperi che coinvolgeranno tutto il settore dei trasporti con una serie di scioperi. Ecco tutte le date degli scioperi in Italia.

Scioperi dicembre 2024: dai treni al settore aereo

Il mese di dicembre 2024 è all'insegna delle mobilitazioni in Italia per via di alcuni scioperi indetti da diversi sindacali. Si parte il 9 dicembre con uno sciopero ristretto ad una determinata categoria fino allo sciopero generale del 13 dicembre che coinvolgerà tutto il settori pubblici e privati, treni compresi. Ecco tutte le date e il calendario degli scioperi proclamati nel mese di dicembre in Italia.

Si parte con sciopero del 9 dicembre proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che riguarderà il personale di aziende che lavorano nel trasporto merci su gomma. Stop di 24 ore dal 9 fino al 10 dicembre. Attenzione ci sono delle eccezioni di alcune categorie nello sciopero che riguardano: il trasporto di carburante per la rete pubblica, la raccolta e la distribuzione del latte, il trasporto di animali vivi, medicinali e prodotti alimentari di prima necessità.

Sciopero del 13 dicembre 2024: venerdì nero per treni e trasporti

Venerdì 13 dicembre si preannuncia un venerdì nero per lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, a eccezione del trasporto aereo. Stop di 24 ore dei treni dalle ore 21 del 12 dicembre alle 20.59 del 13 dicembre. Lo sciopero di venerdì 13 dicembre, proclamato dai sindacati Usb con adesione di Cobas, Usb lavoro privato è uno sciopero generale che coinvolgerà tutto il settore pubblico e privato. Si ferma anche il trasporto pubblico locale con uno stop di 24 ore, mentre i taxi incroceranno le braccia dalle ore 00.00 fino alle 23.59. Stop di 24 ore anche per il trasporto marittimo, mentre non si ferma il trasporto aereo.

Da segnalare anche lo sciopero del 15 dicembre che coinvolgerà diverse sigle sindacali in diverse categorie del settore aereo tra cui: Personale Enav, operatori dell'Acc di Milano Linate, Malpensa, aeroporti di Catania e Parma che incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 13 alle 17. Stop di 24 ore per il Personale Techno nelle aree di Milano, Bari-Brindisi e altri siti strategici. Infine si ferma anche il Personale Aviation Services a Catania per circa 4 ore dalle 13 alle 17.