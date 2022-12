Scioperi dicembre 2022, l’Italia si ferma: orari e giorni di stop a dicembre

Quali sono gli scioperi per il mese di dicembre 2022? Quand'è che l'Italia si ferma a causa dello stop dei mezzi pubblici? Ecco orari e giorni di stop oltre a tutte le informazioni utili per chi dovrà mettersi in viaggio per lavoro o per tornare a casa per le varie festività.

Scioperi di dicembre 2022: il primo stop previsto per il 2 dicembre

Il mese di dicembre parte nel peggiore dei modi per i viaggiatori. L’Italia rischia di fermarsi subito. C'è un nuovo sciopero generale a dicembre che comprende i trasporti su ruota, rotaia e anche quelli aerei. Per i treni lo sciopero dura ben 24 ore e inizia dalle ore 21:00 di giovedì 1° dicembre per poi terminare alle ore 21:00 di venerdì 2 dicembre 2022. A incrociare le braccia sono i lavoratori di:

Gruppo FS Italiane

Trenord

Italo NTV

Per quanto riguarda venerdì 2 dicembre rimangono garantiti comunque i treni tra le 6.00 e le 9.00 del mattino e tra le 18.00 e le 21.00. Mentre per i servizi aeroportuali potranno essere istituite delle corse sostitutive con autobus, senza fermate intermedie. Ai viaggiatori si raccomanda sempre di controllare gli avvisi sui cartelloni luminosi o le news che si possono ascoltare dall'auto-parlante in stazione.

A fermarsi per lo sciopero del 2 dicembre 2022 sono anche i bus. Con fasce garantite a seconda delle varie città. Il settore aereo, infine, ha deciso di aderire. Secondo il comunicato stampa Emanato da Enac prenderanno parte allo stop i lavoratori pubblici e privati; di imprese servizi aeroportuali di handling; facenti parte del personale Soc. Vueling. Tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione o – comunque – verranno portati a termine.

Gli altri scioperi del mese: il calendario

Quali sono gli altri scioperi del mese di dicembre 2022? Ad oggi ecco l'elenco degli stop già confermati. Per quanto riguarda il traffico aereo:

3 dicembre sciopero locale a Latina delle durata di 24 ore dei dipendenti della società Csc mobilità

13 dicembre sciopero di 24 ore da parte del personale della società Enav a livello nazionale

sciopero di 24 ore da parte del personale della società Enav a livello nazionale 13 dicembre sciopero locale aeroporto Verona dalle 14 alle 18 del personale Ags GH

Per quanto riguarda i treni: