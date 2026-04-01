FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Scioperi e proteste previsti ad aprile: tutte le date in calendar...

Scioperi e proteste previsti ad aprile: tutte le date in calendario

Anche il mese di aprile 2026 si preannuncia critico per gli scioperi di treni, trasporto pubblico locale e aerei. Tutte le date delle proteste.
Mobilità1 Aprile 2026 - ore 17:32 - Redatto da Meteo.it
Mobilità1 Aprile 2026 - ore 17:32 - Redatto da Meteo.it

Dopo un marzo 2026 segnato dallo sciopero dei trasporti, anche il mese di aprile 2026 si presenta con un calendario fitto di proteste e scioperi. Scopriamo le date degli scioperi nelle prossime settimane in Italia.

Scioperi aprile 2026: si parte con quello degli aerei dall'8 all'11

Il primo sciopero di aprile 2026 coinvolge il trasporto aereo con mobilitazioni e proteste che metteranno in difficoltà il settore dei voli. Dall'8 all'11 aprile 2026 sono stati proclamati scioperi del personale aeroportuale e dell’assistenza al volo con il coinvolgimento di operatori ENAV e handling aeroportuale. In alcune città, tra cui Bari, Brindisi e Orio al Serio, è previsto uno sciopero della durata di 24 ore.

Il giorno 10 aprile 2026, invece, incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 13 alle 17, i lavoratori del personale ENAV e Techno Sky con conseguenti disagi, ritardi e cancellazione dei voli.

Da segnalare per il giorno 11 aprile 2026 lo sciopero dei controllori del traffico aereo con una protesta della durata di 4 ore. Tra le compagnie aeree coinvolte c'è anche la Vueling.

Sciopero dei treni ad aprile 2026: le date

Stop anche alla circolazione dei treni nel mese di aprile 2026 anche se i disagi saranno inferiori rispetto ai mesi precedenti. Lo sciopero dei treni è stato proclamato per l'11 e 12 aprile con una protesta del comportato ferroviario della durata di 4 ore. Previsti possibili disagi alla circolazione dei treni più a livello regionale che nazionale.

Sciopero del trasporto pubblico locale ad aprile 2026: chi è coinvolto?

Due le giornate critiche ad aprile 2026 per il trasporto pubblico locale. Previsti disagi, rallentamenti e ritardi per bus, metro e tram in diverse città italiane per la protesta proclamata dai sindacati.

Il primo sciopero è stato annunciato per il giorno 10 aprile 2026 quando incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 11 alle 15, il personale EAV a Napoli.

Da segnalare anche lo sciopero del 24 aprile 2026 del personale ATM a Milano con modalità variabili nel corso della giornata. Si consiglia di controllare sul sito internet dell'azienda dei trasporti milanesi le modalità e gli orari dello sciopero.

Scioperi aprile 2026: trasporto marittimo, scuola e pubblica amministrazione

Scioperi anche nel trasporto marittimo ad aprile 2026. Due le giornate da segnare in agenda: il 17 aprile 2026 per la protesta dei lavoratori del settore traghetti e del trasporto marittimo, mentre l'11 aprile 2026 è previsto uno sciopero parziale con conseguenti disagi nei collegamenti con le isole e tratte turistiche.

Infine da segnalare c'è anche lo sciopero proclamato dai sindacati di base per il 30 aprile 2026 che coinvolgerà il settore della sanità, istruzione e ricerca e della pubblica amministrazioni con conseguenti disservizi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Sciopero trasporti 27 marzo: lo stop nella città di Milano e Napoli, chi si ferma e quando?
    Mobilità27 Marzo 2026

    Sciopero trasporti 27 marzo: lo stop nella città di Milano e Napoli, chi si ferma e quando?

    Sciopero nazionale del 27 marzo: trasporti, scuola e informazione a rischio: i disagi.
  • Tornano dal 28 marzo i “treni del mare” per la Liguria: tutte le date, gli orari e i percorsi
    Mobilità25 Marzo 2026

    Tornano dal 28 marzo i “treni del mare” per la Liguria: tutte le date, gli orari e i percorsi

    Con l'arrivo della primavera e dell'estate tornano i treni del mare: orari, tratte e date di partenza.
  • Carburanti: prezzi in salita, nonostante il taglio delle accise
    Mobilità25 Marzo 2026

    Carburanti: prezzi in salita, nonostante il taglio delle accise

    Il prezzo della benzina sarebbe dovuto calare con il taglio delle accise, mentre i costi alla pompa sembrano lievitare.
  • Sciopero trasporti 27 e 28 marzo: chi si ferma e gli orari
    Mobilità23 Marzo 2026

    Sciopero trasporti 27 e 28 marzo: chi si ferma e gli orari

    Nuovi scioperi dei trasporti in arrivo il 27 e il 28 marzo 2026 in Italia: chi protesta e la durata.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenza
Tendenza5 Aprile 2026
Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenza
Proseguirà per buona parte della prossima settimana la fase stabile e mite: da venerdì possibile cambio di scenario. La tendenza meteo
Meteo: alta pressione anche dopo Pasqua e Pasquetta! Ma fino a quando?
Tendenza4 Aprile 2026
Meteo: alta pressione anche dopo Pasqua e Pasquetta! Ma fino a quando?
La tendenza meteo subito dopo le festività di Pasqua e Pasquetta vede ancora un anticiclone ben saldo sull'Italia. Poi potrebbe cambiare qualcosa
Meteo, Pasquetta con sole e picchi di 25 gradi: ecco dove
Tendenza3 Aprile 2026
Meteo, Pasquetta con sole e picchi di 25 gradi: ecco dove
Alta pressione protagonista sull'Italia per le feste di Pasqua: tempo stabile e soleggiato anche martedì e mercoledì. Clima molto mite. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:45

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154