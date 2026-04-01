Scioperi e proteste previsti ad aprile: tutte le date in calendario

Dopo un marzo 2026 segnato dallo sciopero dei trasporti, anche il mese di aprile 2026 si presenta con un calendario fitto di proteste e scioperi. Scopriamo le date degli scioperi nelle prossime settimane in Italia.

Scioperi aprile 2026: si parte con quello degli aerei dall'8 all'11

Il primo sciopero di aprile 2026 coinvolge il trasporto aereo con mobilitazioni e proteste che metteranno in difficoltà il settore dei voli. Dall'8 all'11 aprile 2026 sono stati proclamati scioperi del personale aeroportuale e dell’assistenza al volo con il coinvolgimento di operatori ENAV e handling aeroportuale. In alcune città, tra cui Bari, Brindisi e Orio al Serio, è previsto uno sciopero della durata di 24 ore.

Il giorno 10 aprile 2026, invece, incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 13 alle 17, i lavoratori del personale ENAV e Techno Sky con conseguenti disagi, ritardi e cancellazione dei voli.

Da segnalare per il giorno 11 aprile 2026 lo sciopero dei controllori del traffico aereo con una protesta della durata di 4 ore. Tra le compagnie aeree coinvolte c'è anche la Vueling.

Stop anche alla circolazione dei treni nel mese di aprile 2026 anche se i disagi saranno inferiori rispetto ai mesi precedenti. Lo sciopero dei treni è stato proclamato per l'11 e 12 aprile con una protesta del comportato ferroviario della durata di 4 ore. Previsti possibili disagi alla circolazione dei treni più a livello regionale che nazionale.

Sciopero del trasporto pubblico locale ad aprile 2026: chi è coinvolto?

Due le giornate critiche ad aprile 2026 per il trasporto pubblico locale. Previsti disagi, rallentamenti e ritardi per bus, metro e tram in diverse città italiane per la protesta proclamata dai sindacati.

Il primo sciopero è stato annunciato per il giorno 10 aprile 2026 quando incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 11 alle 15, il personale EAV a Napoli.

Da segnalare anche lo sciopero del 24 aprile 2026 del personale ATM a Milano con modalità variabili nel corso della giornata. Si consiglia di controllare sul sito internet dell'azienda dei trasporti milanesi le modalità e gli orari dello sciopero.

Scioperi aprile 2026: trasporto marittimo, scuola e pubblica amministrazione

Scioperi anche nel trasporto marittimo ad aprile 2026. Due le giornate da segnare in agenda: il 17 aprile 2026 per la protesta dei lavoratori del settore traghetti e del trasporto marittimo, mentre l'11 aprile 2026 è previsto uno sciopero parziale con conseguenti disagi nei collegamenti con le isole e tratte turistiche.

Infine da segnalare c'è anche lo sciopero proclamato dai sindacati di base per il 30 aprile 2026 che coinvolgerà il settore della sanità, istruzione e ricerca e della pubblica amministrazioni con conseguenti disservizi.