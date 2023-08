Scatta l'allarme per una nuova ondata di caldo africano in Italia: ecco quando e dove

Nuovo allarme caldo in Italia. Dopo le prime ondate di calore africano che hanno fatto registrare temperature da record nel mese di luglio e la parantesi "fresca" causata dal passaggio di tre perturbazioni, l'Italia dovrà fare i conti con una nuova ondata di caldo africano. Ecco quando e dove.

Allarme caldo africano in Italia: l'estate non è ancora finita!

La breve pausa dall'estate 2023 ha le ore contate. Dopo le piogge e il maltempo che hanno travolto buona parte della penisola con tanto di prima neve sulla Marmolada, la rimonta dell'alta pressione unita all'arrivo di una massa subtropicale di origine africana sono pronte a far impennare nuovamente le temperature in Italia ed Europa. Una nuova ondata di caldo africano è in arrivo nei prossimi giorni con nuovi record nelle temperature. Ad annunciarlo l'Aemet, l’Agenzia Statale di Meteorologia, che ha lanciato un nuovo allarme caldo africano in Italia e in Spagna. La massa d'aria calda in arrivo dal Nord Africa è diretta verso il Mediteranno e nei prossimi giorni assisteremo ad una rimonta dell'alta pressione con un aumento delle temperature.

Dopo alcuni giorni di "stop" dal caldo, la prima settimana di agosto ha fatto registrare temperature al di sotto della media stagione con valori intorno ai 26°. Tutto cambia nei prossimi giorni, in particolare da giovedì 10 agosto, con l'arrivo di una nuova ondata di caldo africano. La massa d'aria calda in arrivo dal Nord Africa, diretta verso il Mediterraneo occidentale, si espanderà anche verso la nostra penisola facendo impennare nuovamente le temperature, anche se i valori saranno lontani da quelli record del mese di luglio.

El martes y el miércoles se superarán los 35 ºC de manera casi generalizada, salvo en zonas de costa. Se alcanzarán 40 ºC en amplias zonas de la Península, incluida la mitad norte. En puntos de la mitad sur, podrían superarse los 42-44 ºC. Calor en Canarias a partir del miércoles pic.twitter.com/JWeumyk9c5 — AEMET (@AEMET_Esp) August 4, 2023

Nuova ondata di caldo africano in Italia: le regioni a rischio

L’agenzia statale di meteorologia spagnola ha rivelato che la colonnina di mercurio si alzerà di circa 5-10° nelle maggior parte della penisola, mentre al Sud e Isole sono previsti picchi di anche +10-15°. La nuova ondata di caldo africano interesserà tutta la penisola con nuovi record delle temperature che si aggireranno intorno ai 36-38°.

Dopo un inizio di agosto segnato dal passaggio del ciclone che ha portato pioggia e maltempo, il secondo weekend del mese sarà all'insegna del grande caldo con temperature bollenti. Attenzione: questa nuova ondata di calore dell'estate 2023 potrebbe smorzarsi subito dopo Ferragosto quando, piogge e temporali, potrebbero nuovamente colpire le regioni del Nord. Intanto nella settimana che va dal 7 al 13 agosto le zone a rischio allarme caldo in Italia sono: la Sardegna con picchi di 38°, la Sicilia dove si toccheranno i 36-37° e le regione sul versante tirrenico con valori intorno ai 34-35°.