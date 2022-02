San Valentino: tre asteroidi si avvicineranno alla Terra, nessun pericolo

Nel giorno di San Valentino, 14 febbraio 2022, tre asteroidi si avvicineranno alla Terra. A rivelarlo è la NASA che precisa: nessun pericolo per la Terra! Nel giorno della festa degli innamorati è previsto uno spettacolo "spaziale" con l'avvicinamento di piccoli corpi celesti al nostro pianeta.

NASA: tre asteroidi vicini alla Terra a San Valentino

L'agenzia spaziale NASA ha comunicato che 3 asteroidi si avvicineranno alla Terra nel giorno di San Valentino. L'avvicinamento è previsto durante la giornata di lunedì 14 febbraio 2022, giorno della Festa degli innamorati. Uno di questi asteroidi supererà la Terra a una distanza di circa 1,5 milioni di miglia e avrà una dimensione di 87 piedi, grande quanto un aereo. Anche se la distanza è davvero notevole, la Nasa ha parlato di un "avvicinamento ravvicinato" alla Terra.

Il secondo asteroide, invece, dovrebbe essere grande quanto una casa, circa 64 piedi, e sarà più lontano del primo corpo celeste visto che il suo avvicinamento alla Terra è a circa 2,8 milioni di miglia. Basti pensare che la distanza dal pianeta terra alla Luna è di 238.900 miglia. Infine il terzo asteroide, considerato il più grande dall'agenzia spaziale statunitense, con una dimensione di 154 piedi.

Avvicinamento ravvicinato di asteroidi alla Terra: nessun pericolo

L'avvicinamento ravvicinato dei 3 asteroidi alla Terra non desta alcun tipo di preoccupazione. La Nasa, infatti, ha sottolineato che nessuno dei tre asteroidi previsti nel giorno di San Valentino è particolarmente grande per la roccia spaziale e nessuno di loro dovrebbe colpire la Terra. Questi "tre asteroidi di San Valentino" dovrebbero avvicinarsi alla terra durante la sera mentre molte persone saranno intente a godersi una romantica cena. Nessun pericolo per la Terra, visto che solo quando un asteroide arriva entro 4,65 milioni di miglia e supera una certa dimensione, le agenzie spaziali lo classificano come "potenzialmente pericoloso".

In passato Elon Musk, CEO di SpaceX, sui social però scrisse: "una grande roccia alla fine colpirà la Terra e non abbiamo difese in questo momento". La Nasa da diversi anni sta studiando alcuni metodi di difesa nel caso un asteroide dovesse risultare pericoloso per la terra. Proprio l'agenzia spaziale americana ha sottolineato: "DART è la prima missione in assoluto dedicata allo studio e alla dimostrazione di un metodo di deflessione di un asteroide alterando il movimento di un asteroide nello spazio attraverso l'impatto cinetico".