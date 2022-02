San Valentino 2022, idee di regali sostenibili: fashion, green e passionali

Tra pochi giorni è la festa di San Valentino 2022. Nel giorno degli innamorati (14 febbraio) è corsa ai regali per stupire la dolce metà. Quest'anno in tanti sono propensi a puntare su un regalo di tipo sostenibile che possa fare del bene anche al pianeta in cui viviamo. Ecco alcune idee di regali sostenibili da acquistare e/o realizzare per il vostro compagno/a.

San Valentino 2022, idee di regalo sostenibili

Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino. Nel giorno della festa degli innamorati si celebra l'amore non solo per il proprio partner, ma anche per il pianeta con una scelta controcorrente: regali sostenibili. Non per forza di cose il regalo deve essere costoso e all'ultima moda; a volte per stupire chi ci ama basta davvero poco.

A cominciare da una cenetta romantica da prepara a casa con le proprie mani. Non è assolutamente qualcosa di scontato, anzi cucinare per il proprio partner è un gesto di grande amore. Se, invece, il vostro partner è un amante dei vini potrete puntare su una bottiglia di vino a km zero semmai da stappare proprio durante la cenetta a lume di candela.

Tra le idee di regalo sostenibili per San Valentino anche cosmetici e prodotti di bellezza eco-friendly. Si tratta di prodotti realizzati con ingredienti 100% naturali e biologici: dai detergenti alla creme viso, ma anche tonici, contorni occhi e sieri. Se, invece, la dolce metà è un fashion victim piuttosto che acquistare il capo alla moda potreste puntare su un capo di seconda mano. Il mercato di second hand oramai è diffusissimo su tantissimi siti online, ma anche in negozi che rivendono capi vintage e di alta moda a prezzi davvero competitivi.

San Valentino, idee regalo per lui e lei

Sempre in tema regali sostenibili e green, nel giorno di San Valentino 2022 potete stupire il vostro partner regalando un cucciolo di animale. Quale regalo migliore: donare una nuova casa ad uno dei tantissimi cani rinchiusi nei canili. Si tratta di un enorme gesto d'amore verso gli amici a quattro zampe. Per farlo basta contattare il canile o la sede di volontari più vicini alla vostra abitazione.

Un'altra idea sostenibile è quella di regalare un albero (un sito consigliato è treedom.net) e seguirne il ciclo di vita. Si tratta di un gesto dal valore non solo ambientale, ma anche sociale ed economico. Adotta anche tu un albero e fallo piantare in giro per il mondo. Ma non finisce qui: per gli amanti della lettura è possibile ricorrere all'acquisto di libri di seconda mano. Proprio come per i vestiti, esistono dei mercatini e negozi dove è possibile acquistare libri di seconda mano a prezzi davvero stracciati.

Infine se vuoi rendere il giorno di San Valentino davvero unico ed indimenticabile, allora non ti resta che sorprendere il tuo amore con una stella. Si, proprio così, è possibile regalare una stella con il nome del partner. La stella una volta acquistata viene inserita nel Registro Stellare Internazionale. In cambio poi verrà consegnato il certificato ufficiale dell’avvenuta iscrizione con tutte le istruzioni per individuarla nel firmamento.