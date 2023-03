L’incredibile salvataggio dell’escursionista, sepolto sotto la neve. VIDEO

Un momento incredibile di tensione e paura, per fortuna con un lieto fine: un escursionista è stato salvato sulle Alpi svizzere, nella regione di Lidairdes, dopo esser stato travolto e quasi interamente sepolto da una valanga. L’uomo - la cui identità non è stata rivelata - è stato però miracolosamente individuato di notte da un elicottero dei soccorritori, dotato di un faro per illuminare l’area, grazie all’unico braccio rimasto libero dalla neve: nel video si può vedere l’escursionista che cerca di farsi individuare dall’elicottero, agitando il braccio fuori dalla neve.

Il ritrovamento e il salvataggio

L’episodio è avvenuto l’8 febbraio: la famiglia dell’escursionista ha allertato le autorità, dopo che non era rientrato dall’uscita. Un elicottero, con a bordo un paramedico e due guide di soccorso in montagna, ha dunque iniziato le ricerche. Il team ha prima verificato che l’auto dell’escursionista fosse ancora nel parcheggio, e poi iniziato a sorvolare l’area battuta dall’uomo in base alle indicazioni fornite dai familiari. Dopo un po’ il team di salvataggio ha individuato l’escursionista, rimasto sepolto sotto la neve tranne che per un braccio e la testa: lo hanno così sollevato e portato in salvo. Secondo quanto riportato da Metro Uk, l’uomo si è ripreso senza gravi conseguenze.