Sagre ed eventi di Pasqua e Pasquetta 2024, le migliori località dove andare

Si avvicinano le festività di Pasqua e Pasquetta 2024, giorni che se il bel tempo vorrà saranno perfetti per fare delle belle gite in tutto il nostro magnifico territorio italiano a caccia di sagre ed eventi imperdibili. Abbiamo selezionato per voi alcune delle più belle sagre e diversi eventi per le prossime festività pasquali.

Sagre ed eventi di Pasqua e Pasquetta 2024 in Italia

Da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile a Grado, in provincia di Gorizia, va in scena il Grado Street Food con i migliori Food Truck del mondo in giro per la città. È indubbiamente l'occasione giusta per mangiare Pinsa e Puccia romana, ma anche degli ottimi Panini Gourmet, Pietanze messicane, Arrosticini abruzzesi, Fritture di mare e tantissimo altro cibo caratteristico proprio del cosiddetto street food.

In provincia di Reggio Emilia, precisamente a Cavriago, domenica 31 marzo, è il giorno del Palio dei Ciccioli e Fiera del Bue Grasso. Si potrà avere la possibilità di seguire la preparazione dei ciccioli.

Da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile a San Martino sul Fiora, in provincia di Grosseto, è prevista la Sagra dell'Agnello: è l’appuntamento enogastronomico più antico del territorio, con tantissimi stand gastronomici dove si potranno assaporare prodotti tipici del posto. Sarà possibile inoltre assistere a sfilate e spettacoli musicali.

A San Marcello, in provincia di Ancona, l'1, il 6 e il 7 aprile andrà in scena la Sagra della Salsiccia: non mancheranno tanta buona musica, ottimo cibo in tutte le stradine del borgo.

A Pienza, in provincia di Siena, il 30-31 marzo, e poi ancora l'1, 25-26-27-28-29-30 aprile e 1 maggio è in programma la celebre Festa di Primavera. Pici, Ribollita, Carne alla Brace, Porchetta, Cacio e Prosciutto, Salsicce e Fagioli, Bistecca Fiorentina alla brace e Agnello alla brace, sono solo alcune delle specialità da gustare.

A Napoli, il giorno di Pasquetta presso il parco divertimenti Edenlandia, l'ingresso è gratis e si potrà avere la possibilità di trascorrere la giornata tra attrazioni, cibo e magia. L’appuntamento è in programma per lunedì 1° aprile dalle ore 10.00 fino a mezzanotte.

A Città della Pieve, in provincia di Perugia, dal 30 marzo all'1 aprile andrà in scena la bellissima Mostra Mercato di Pasqua, con oltre 50 espositori che offrono eccellenze gastronomiche del territorio umbro e anche del territorio nazionale.

A Megli, in provincia di Genova, l'1, il 6 e il 7 aprile si avrà la possibilità di partecipare alla Sagra delle Focaccette, dove si potrà gustare delle buonissime focaccette preparate con farina e stracchino.

A Tonara, paese in provincia di Nuoro, l'1 aprile è prevista la Sagra del Torrone. Un evento unico che va in scena sin dagli anni Settanta e che offre la possibilità di assaggiare questo prodotto unico al mondo che ha radici antichissime.