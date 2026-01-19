FacebookInstagramXWhatsApp

Russia, Kamchatka sepolta sotto metri di neve: nevicate eccezionali bloccano città e trasporti - Foto e video

Violenta bufera di neve in Russia: Kamchatka completamente bloccata. Tantissimi i disagi soprattutto al settore dei trasporti. Quartieri completamente isolati
Clima19 Gennaio 2026 - ore 11:36 - Redatto da Meteo.it
Foto da X

Ondata di maltempo in Russia con bufera di neve. Nell'area dell'estremo oriente, precisamente nella penisola della Kamchatka, è in atto una delle emergenze climatiche più pesanti e devastanti degli ultimi decenni.

L'intero territorio è stato investito da un violentissimo ciclone caratterizzato da intense nevicate che arriva dall'Oceano Pacifico. In pochissime ore è caduta tanta neve quanta se ne registrerebbe in un un solo mese in Russia.  

Maltempo in Russia, Kamchatka coperta dalla neve: città bloccate

Le immagini che circolano in rete e che arrivano da Petropavlovsk-Kamchatsky mostrano interi isolati completamente ricoperti dalla neve caduta nelle ultime ore in Russia.

Il ciclone in atto in questi giorni nella parte orientale della regione è dovuto all'incontro tra una massa d'aria fredda di origine siberiana e diverse correnti più umide e allo steso tempo più calde che arrivano dalla zona costiera. A oggi la neve caduta in questi giorni ha superato i tre metri di altezza

Le rapide nevicate hanno reso inutili gli sforzi dei mezzi spazzaneve, un fattore che ha visto le autorità locali costrette a dichiarare lo stato di emergenza e a chiudere la viabilità in diversi punti delle città.

I disagi a causa della bufera di neve in Russia

Con bufere di neve come quella che in queste ore sta interessando la Russia, inevitabili sono i disagi. Sono molti gli edifici infatti con gli ingressi completamente bloccati dalla neve. Gli abitanti per entrare e uscire dalle abitazioni sono costretti a scavare nella neve.

Quasi impossibile mettersi al volante ma anche camminare a piedi per le strade a causa della scarsa visibilità dovuta alla tanta neve che si alza dal suolo per via dei forti venti. Cancellati diversi voli nell'aeroporto principale della regione.

