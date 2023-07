Roma "The Infernal City": il caldo record in Italia sulla prima pagina del Times di Londra

Il caldo record che in questi giorni sta tenendo sotto la sua morsa il nostro Paese è all'attenzione di molte testate giornalistiche internazionali. La prima pagina del Times di Londra definisce Roma "The Infernal City" ponendo l'attenzione sulle temperature roventi registrate nella Capitale, protagonista insieme ad altre città d'arte italiane del turismo di massa.

Il caldo record di Roma sulla prima pagina del Times

Non si tratta sicuramente di un primato che avremmo voluto quello che il celebre quotidiano inglese ha "riservato" alla nostra Capitale. Sulla testata giornalistica del Times Roma è stata definita "The Infernal City" per sottolineare le temperature torride che in questi giorni interessano il Bel Paese, dove anche le notti si stanno facendo sempre più tropicali. Nell'articolo si possono vedere le fontane di Roma - tipicamente espressione di arte e bellezza - trasformarsi in risorsa di refrigerio per turisti e residenti provati dalle temperature.

Il clima rovente ha reso ancora più difficile il compito degli agenti di polizia addetti ai controlli sulle fontane per impedire ai turisti di gettarsi dentro. "Tolleriamo che le persone intingano una mano per bagnarsi la fronte, altrimenti dovremmo chiudere il posto" - ha detto un agente - "ma tracciamo la linea ai piedi, ci sono delle regole".

Le colonnine di mercurio impazzite nella Capitale - con temperature assolutamente inusuali per luglio - stanno mettendo in difficoltà sia i turisti che si aggirano tra le strade infuocate che i Romani, costretti a fare i conti con un'ondata di caldo eccezionale.

Ma non è solo Roma ad attirare l'attenzione dei media stranieri. Il gran caldo in Europa è l'argomento che "apre" anche il sito web Bbc con il titolo "Ondata di caldo in Europa: allerta rossa diramata in 16 città italiane". Sulla stessa linea anche Il Guardian, che nella homepage ha rimarcato il rischio di temperature con picchi fino a 49 gradi per Sicilia e Sardegna, corredati da una situazione metereologica in Grecia, Spagna e Uruguay che non si presenta molto diversa.

Ad allargare lo sguardo anche oltre il Vecchio Continente ci pensa Le Figaro. Il giornale francese titola "Ondata di caldo: dall'Italia alla California, il mondo soffoca" arrivando fino agli Stati Uniti, dove non mancano allarmi per le temperature sopra la media stagionale.

Caldo record in Italia, la situazione

La situazione nel nostro Paese non è destinata a migliorare nel breve termine. La terza ondata di caldo africano si preannuncia infatti addirittura peggiore di quella appena passata, e già dalla giornata di oggi l'eccezionale ondata di caldo rischierà di infrangere i precedenti record storici come quelli di Roma, che nel giugno 2022 aveva fatto registrare la cifra record di 40. 7 gradi.