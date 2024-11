Riscaldamento globale: in 90 minuti dai super ricchi più emissioni di un cittadino medio in una vita intera

L’ingiustizia climatica deriva, molto, anche dall’ingiusta socio-economica. Bastano 90 minuti, un’ora e mezzo, quanto una partita di calcio, ai miliardari più ricchi del mondo per inquinare di più con emissioni di anidride carbonica, producendo così riscaldamento globale, di quanto un cittadino medio possa fare nell'arco di un'intera vita. Il dato, riportato dalla Repubblica, arriva dallo studio Carbon Inequality Kills dell’ong britannica Oxfam.

Jet, yacht e investimenti

La ricerca si concentra sulle emissioni di jet privati, proprietà, yacht e investimenti "inquinanti" di 50 dei miliardari più ricchi del mondo. Intanto al nostro mondo è rimasto davvero poco tempo. Se l’umanità intera continuerà al ritmo attuale, la quantità di CO2 che può essere ancora immessa nell’atmosfera senza sforare il limite di +1,5° degli accordi di Parigi "si esaurirebbe in circa quattro anni". Se tutti inquinassimo come i miliardari più ricchi, ci rimarrebbero appena due giorni.

“Trattano la Terra come il loro parco giochi"

"I super ricchi stanno trattando il nostro Pianeta come il loro parco giochi personale, incendiandolo per piacere e profitto. I loro investimenti inquinanti e i loro giocattoli di lusso (jet privati e yacht) non sono solo simboli di eccesso ma sono una minaccia diretta per le persone e il Pianeta" sostiene Amitabh Behar, direttore esecutivo di Oxfam International .

"Questa ricerca lo rende dolorosamente chiaro: le emissioni estreme dei più ricchi, derivanti dal loro stile di vita lussuoso e ancora di più dai loro investimenti inquinanti, stanno alimentando la disuguaglianza, la fame e stanno minacciando le vite. Non è solo ingiusto che il loro inquinamento sconsiderato e la loro avidità sfrenata stiano alimentando la crisi stessa che minaccia il nostro futuro collettivo: è letale".

In media 50 dei miliardari più ricchi al mondo prendono 184 voli in un solo anno, passando 425 ore in aria e producendo così "tanto carbonio quanto una persona media ne produrrebbe in 300 anni. I loro yacht hanno emesso tanto carbonio quanto una persona media ne produrrebbe in 860 anni".

Non solo: "Le emissioni medie derivanti dai loro investimenti sono circa 340 volte superiori alle emissioni derivanti da jet privati e superyacht messi insieme. Attraverso questi investimenti, i miliardari hanno un'enorme influenza su alcune delle più grandi aziende del mondo e ci stanno portando sull'orlo del disastro climatico".