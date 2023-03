6 idee per riciclare le vecchie persiane in legno

Hai sostituito le tue vecchie persiane in legno con infissi nuovi? Prima di gettarle via ecco 6 idee per riciclarle con creatività e farne dei bellissimi oggetti d'arredo originali e utilissimi in casa.

Persiana vecchia, 6 idee per il riciclo creativo

Le persiane sono importanti per proteggere gli interni dalla luce diretta del sole e al tempo stesso permettere il passaggio dell’aria, ma con il tempo tendono a usurarsi. Se hai deciso di rimpiazzarle con altre ecco alcune idee interessanti che ti consentiranno di riciclare i tuoi vecchi infissi.

Come realizzare un tavolino con una persiana vecchia

Ti saranno sufficienti quattro gambe uguali non molto alte, che potrai trovare in tutti i centri specializzati per il fai da te, un barattolo di vernice bianca (o del tuo colore preferito) e un pennello. Dopo aver dipinto la persiana e le gambe ti sarà sufficiente fissarle ai lati per ottenere un bel tavolino da caffè.

Una meravigliosa fioriera per il giardino

Le stecche orizzontali inclinate verso l’esterno saranno perfette per appendere dei vasi pensili ad altezze diverse. Potrai ottenere una fioriera fai da te originale e perfetta per il giardino o il terrazzo, che si rivelerà utilissima per ospitare molte piante in spazi ridotti.

La vecchia persiana si trasforma in porta accessori per il bagno

Una vecchia persiana può essere la base per creare un originale parete attrezzata per il bagno. Sarà sufficiente una mano di vernice e qualche complemento che potrai facilmente reperire nei centri fai da te. Un cestello da agganciare alle stecche della persiana, qualche mensola porta oggetti, un paio di ganci per gli asciugamani o gli accappatoi e il gioco è fatto!

Insegne personalizzate con la vecchia persiana in legno

Vuoi dare un tocco personalizzato alla cameretta dei tuoi figli? Una persiana vecchia è perfetta per realizzare insegne speciali che li conquisteranno senza dubbio.

Creare una testata per il letto utilizzando vecchie persiane in legno

Forse non ci hai mai pensato, ma delle vecchie persiane in legno possono trasformarsi in una testata per il letto semplice e originale. Tutto quello che ti occorre sono i vecchi infissi, un barattolo di vernice e tanta inventiva, e la tua camera da letto assumerà un look davvero speciale.

La vecchia persiana diventa un porta accessori per la cucina

Mestoli, grattugie, presine, cucchiai, e molti altri utensili necessari durante la cottura dei cibi saranno sempre a portata di mano grazie al pratico porta accessori che potrai realizzare con una vecchia persiana in legno. Ti basterà verniciarla del colore che meglio si abbina agli altri mobili e fissarla verticalmente alla parete per avere un utilissimo "contenitore" per tutti gli utensili.