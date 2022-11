Ricercatori della Nasa: “Ecco perché non abbiamo ancora incontrato alieni”

Gli esseri umani potrebbero non aver ancora incontrato altre forme di vita sviluppate perché queste società tenderebbero a distruggersi da sole. E noi potremmo essere i prossimi. A dirlo è un team di ricercatori al Nasa Jet Propulsion Laboratory, che ha utilizzato una teoria precedentemente nota come “Grande filtro” per spiegare le proprie conclusioni. Lo riporta Sky News.

La teoria del “Grande filtro”

La teoria del “Grande filtro” sostiene che siano esistite molte altre civiltà durante la storia dell’universo, ma queste si sarebbero tutte autodistrutte prima di avere la possibilità di entrare in contatto con altre civiltà. E il report pubblicato dai ricercatori sostiene che l’umanità potrebbe essere la prossima: “Secondo noi un disastro epocale potrebbe essere in attesa, mentre la nostra società avanza verso l’esplorazione dello spazio”, è scritto nel report.

I possibili disastri in arrivo

Il report non è ancora stato peer-reviewed (cioè controllato e giudicato da altri studiosi), ma cita alcuni dei pericoli che l’umanità potrebbe avere innanzi a sé: impatti con asteroidi, guerre nucleari, pandemie, cambiamento climatico e intelligenza artificiale. La teoria del “Grande filtro” è stata proposta per la prima volta alla fine degli anni ’90 da Robin Hanson, un economista della George Mason University.