Regno Unito, Sycamore Gap Tree: abbattuto "per gioco" l'albero di Robin Hood? Il processo e perché se ne parla tanto

foto di repertorio da Wikipedia

Nel Regno Unito si parla molto del famoso albero di Sycamore Gap Tree, che sarebbe stato abbattuto per gioco da due uomini, Daniel Michael Graham, 39 anni, di Carlisle, e di Adam Carruthers, 32 anni, di Wigton, finiti a processo.

Sycamore Gap Tree, l'albero di Robin Hood

"Un'aggressione insensata" è l'accusa per i due uomini, Daniel Michael Graham e Adam Carruthers, al Sycamore Gap Tree, l'albero secolare cresciuto nel Vallo di Adriano nel Northumberland. I due sono accusati di danneggiamento anche per aver rovinato parte del Vallo Romano.

L'albero è noto come un monumento molto amato anche per la sua posizione sull'ex confine dell'Impero Romano. Non solo, è famoso anche come "albero di Robin Hood", perché comparso nel film Robin Hood - Principe dei ladri con Kevin Costner. Daniel Michael Graham e Adam Carruthers l'avrebbero abbattuto "per gioco" come confermerebbero un video e una foto. Entrambi però negano e dicono di essere rimasti ciascuno a casa per tutta la notte quando l'albero è stato abbattuto.

Sycamore Gap Tree, le accuse

Il procuratore Richard Wright che si sta occupando del caso del Sycamore Gap Tree li ha definiti "una strana coppia che ha pensato di fare una cosa un po' divertente". "Non hanno compreso l'indignazione del pubblico per la distruzione di qualcosa di così bello senza una buona ragione". L'abbattimento dell'albero ha scatenato invece "in tutto il paese e in tutto il mondo, la reazione di di tristezza e rabbia di tutte le persone di buon senso".