Raccolta differenziata in condominio: chi paga le multe in caso di errori

La raccolta differenziata all'interno di un condominio è spesso al centro di diatribe tra i condomini in caso di multe da pagare. Proprio così, in caso di errore da parte di un condomino nella raccolta dei rifiuti a chi tocca pagare la multa? A dare una risposta chiara è la Corte di Cassazione.

Multe per raccolta differenziata in condominio

A chi tocca pagare in un condominio la multa per uno sbaglio nella raccolta differenziata? Questo argomento è stato spesso oggetto di confronto-scontro durante le assemblee condominiali in caso di errore nel conferimento dei rifiuti. A decidere a chi spetta il pagamento di eventuali multe per uno sbaglio nella raccolta differenziata all’interno di un condominio è stata la Corte di Cassazione. La Suprema Corte, infatti, lo scorso febbraio ha emesso una sentenza in cui ha spiegato chiaramente come comportarsi in caso di notifica di pagamento per violazione delle regole relative alla raccolta differenziata.

La sentenza della Corte Suprema ha liberato di ogni responsabilità l'amministratore di condominio in quanto non può rispondere, nemmeno in solido, per una violazione nelle regole della raccolta differenziata pur avendo una responsabilità diretta nell’eventuale violazione. Per la Corte Suprema non esiste una norma che autorizza l'imputazione a carico dell'amministratore di condomino per violazioni poste in essere dai singoli condomini. L’amministratore è, infatti, un semplice mandatario dei condomini, non avendo alcun obbligo sul controllo dei rifiuti e il loro corretto conferimento.

Chi paga le multe per raccolta differenziata sbagliata nei condomini?

Quindi a chi tocca pagare le multe per violazione della raccolta differenziata in un condominio? Semplice, se l'amministrazione del condominio non è responsabile e come tale non è tenuto a rispondere alla violazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che la multa sarà pagata da tutti i condomini. Come? Attingendo i soldi dal conto corrente condominiale. La spesa per la multa sarà così suddivisa tra tutti i condomini salvo non sia possibile risalire al singolo trasgressore. In questo caso l'ammontare della multa sarebbe a carico del singolo condomino.

Il ruolo dell'amministrare di condominio è importante nella comunicazione della sanzione amministrativa visto che, una volta ricevuta la multa, dovrà tempestivamente avvisare l'assemblea condominiale essendo il rappresentante legale di tutti i condomini. Spetterà poi all’assemblea dei condomini decidere se provvedere o meno all’eventuale impugnazione della sanzione amministrativa o procedere al pagamento dell’importo richiesto.