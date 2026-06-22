La quercia di Robin Hood muore dopo secoli: pesano caldo, siccità e pressione turistica

La Quercia Maggiore di Robin Hood è morta. È notizia di questi giorni che la l'antica quercia, uno degli alberi più iconici del Regno Unito perché legato alla leggenda di Robin Hood, si è spenta dopo, pare, 1200 anni di "vita". Il motivo? Il cambiamento climatico è tra le cause del declino di questo gigante della natura.

La quercia di Robin Hood a Sherwood è morta

La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), l'organizzazione benefica per la conservazione che gestisce la foresta di Sherwood, ha comunicato la morte dopo 1200 anni della quercia di Robin Hood.

L'iconica pianta secolare, una delle querce più grandi della Gran Bretagna, si è spenta. Nell'ultimo anno, infatti, l'albero è rimasto senza foglie. La trasformazione che ha spinto gli esperti a comunicarne il decesso. Come mai? Il declino dell'antica quercia di Robin Hood è causato da una serie di fattori.

La RSPB ha precisato come tra le cause c'è anche il cambiamento climatico e le conseguenti ondate di calore e siccità che hanno aggravato le condizioni di vita dell'albero. Attenzione: la Quercia Maggiore non sarà abbattuta, ma resterà in pianta stabile nella foresta di Sherwood come monumento per le persone e la fauna selvatica.

La leggenda della quercia di Robin Hood

La Quercia maggiore della foresta di Sherwood è legata alla leggenda di Robin Hood, il fuorilegge che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Una leggenda narra che Robin Hood usasse il tronco cavo della Quercia Maggiore, causato in realtà da funghi, come nascondiglio.

L'albero ha avuto diversi nomi, ma "Major", per l'appunto "Maggiore" è il nome più utilizzato e menzionato nel libro del Maggiore Hayman Rooke, un ex soldato dell'esercito britannico che viveva a Mansfield Woodhouse, a pochi chilometri dalla foresta di Sherwood.

Migliaia di persone e visitatori la visitavano accorrendo da ogni parte del Regno Unito e non solo. L'albero è diventato così un'icona dando il via ad un turismo nella foresta di Sherwood per omaggiare la celebre Quercia Maggiore.