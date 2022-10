Quanto consuma un pc acceso e in stand by? Alcune informazioni utili

Vi siete mai chiesti quanto consuma un pc acceso e in stand by? Negli ultimi giorni in vista dei rincari delle bollette dell'energia elettrica sono in molti a chiederselo. Si cerca, infatti, di risparmiare il più possibile sulla luce all'interno delle varie case evitando inutili sprechi. Come se non bastasse, a chiederselo con maggiore insistenza, sono coloro i quali, prima a causa della pandemia, ora a causa delle aziende che dimezzano le ore di lavoro in ufficio per risparmiare anche esse sulle bollette, lavorano da casa in smart-working. Ecco quindi i consumi dei pc e alcuni consigli utili.

Consumo pc: quanto incide sulla bolletta della luce?

Quanto consuma un pc? In primis dobbiamo fare distinzione tra fisso e portatile. Premesso ciò è oltretutto bene sottolineare che non esiste una risposta univoca. Quando si prendono in considerazione i consumi di pc fisso o pc portatile occorre anche far attenzione al momento in cui è acceso e ci si lavora e a quelli in cui è acceso, ma in condizione di risparmio energetico e che, a differenza del portatile, il computer fisso ha più apparecchi. I consumi variano in base alla marca, alla forma e al modello, ma in generale si attestano, per i computer fissi:

70 Watt a riposo

300 Watt quando è in funzione - nelle lunghe sessioni di gaming però il consumo potrebbe innalzarsi notevolmente.



Il monitor consuma inoltre in base ai pollici dello schermo. Il consumo? In otto ore di lavoro potrebbe aggirarsi sui 2,4 kWh. Tradotto in euro? Per un computer fisso si potrebbero pagare in media, a seconda del proprio gestore e del proprio piano tariffario, circa 120-150 euro all'anno. Il consumo del computer fisso in stand by invece è pari allo zero.

Quanto consuma un pc portatile e quanto incide sulle bollette? Le cifre cambiano notevolmente. Considerando che il pc portatile funziona grazie alla batteria e viene collegato alla luce solo per la ricarica, possiamo dire che la spesa varierà dai 30 ai 90 euro l'anno in più a seconda del tipo di modello e di uso che si fa del portatile e di quante volte lo si ricarica.

Stand by sì o no? I consigli utili

Come risparmiare sulle bollette? Lo stand by conviene? Per il pc sì, ma in generale per gli altri elettrodomestici è sempre meglio evitare a meno che non sia strettamente necessario. Gli esperti consigliano pertanto di staccare la spina dalla corrente o utilizzare ciabatte con interruttore di spegnimento.