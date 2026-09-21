Quando inizia l'autunno in questo 2026? Ecco la data

Dopo aver dato il benvenuto all'autunno metereologico il 1° settembre, si avvicina sempre più il momento in cui anche la stagione astronomica farà il suo ingresso. Tuttavia, l'inizio d'autunno non cade sempre il 21 settembre: quando si verificherà quest'anno?

Autunno astronomico 2026, quando inizia la stagione del foliage

Ogni periodo dell'anno porta con sé qualcosa di magico, e la stagione che sta per iniziare è tipicamente associata al foliage. L'autunno, con i suoi colori caldi e suggestivi che dipingono le campagne, è una delle stagioni più attese: ma quando inizierà quest'anno?

Contrariamente a quello che molti pensano, non inizia sempre il 21 settembre. Mentre la stagione metereologica ha una data fissa e prende il via il 1° settembre, quella astronomica è scandita dall'equinozio autunnale. Nel 2026 questo si verificherà il 23 settembre alle 00:06 GMT (02:06 ora italiana).

L’autunno meteorologico coincide con i mesi di settembre, ottobre e novembre nell’emisfero nord. Secondo questa definizione, nel 2026 è iniziato il 1º settembre e finirà il 30 novembre. È una suddivisione fissa, comoda per previsioni e attività stagionali.

L’autunno astronomico, invece, dipende dalla posizione della Terra nella sua orbita e cambia leggermente ogni anno. La sua data è quella dell’equinozio, quando il Sole attraversa l’equatore celeste e giorno e notte hanno durata quasi uguale. Questo evento non cade sempre il 21 settembre, ma può avvenire anche il 22 o il 23, come quest'anno.

Perché l'equinozio di settembre non ha una data fissa?

La Terra, per compiere un'orbita completa attorno al Sole, impiega circa 365 giorni, 5 ore e 48 minuti. Il calendario gregoriano però, conta anni di 365 giorni, con un anno bisestile ogni 5 che in qualche modo riduce lo scarto.

Ciò non basta però a far sì che gli equinozi e i solstizi si verifichino sempre nello stesso giornoe, seppur con uno scarto minimo di massimo 48 ore, la data varia di anno in anno.