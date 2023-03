Quando arriva la primavera 2023: ecco la data, l'orario dell'equinozio e il significato

Quando arriva la primavera 2023? Ufficialmente con l'equinozio. Ecco pertanto la data e l'orario in cui potremo dire ufficialmente che l'inverno è terminato.

Quando arriva la primavera 2023? Ecco cosa dobbiamo sapere

La primavera è ormai alle porte o meglio manca davvero poco all'equinozio di primavera 2023. Quanto manca? Pochi giorni. Lunedì 20 marzo, così come è accaduto lo scorso anno, sarà il giorno dell'equinozio di primavera ovvero il giorno in cui le ore di luce e le ore di buio si equivarranno. Che cos'è l'equinozio? Si tratta, come già sottolineato, di un giorno in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore e quindi gli emisferi ricevono 12 ore di luce e 12 ore di buio. Oltre a questo, il sole sorge e tramonta quasi perfettamente a Est e a Ovest.

Erroneamente si pensa ancora che il primo giorno di primavera sia sempre il 21 marzo, ma così non è. A riprova di ciò c'è il fatto che il giorno dell'equinozio negli ultimi anni è combaciato con il 21 marzo solo due volte ovvero nel 2003 e nel 2007. Il giorno dell'equinozio oscilla e varia di anno in anno tant'è che nel 2024 cadrà nella giornata del 19 marzo. A che ora? Ebbene la primavera prenderà il via, in Italia, precisamente alle 22.24 di sera. L'anno scorso l'equinozio cadde sempre nella giornata del 20 marzo, ma con orario di inizio differente, ovvero quello delle 15.33.

Equinozio di primavera: quando cadrà negli anni futuri?

Abbiamo detto che la data dell'Equinozio di primavera è "ballerina" e che varia di anno in anno. Ebbene se nel 2023 cadrà il 20 marzo, cosi ci dobbiamo aspettare negli anni futuri? A quanto calcolato l'equinozio sarà:

martedì 19 marzo nel 2024

giovedì 20 marzo nel 2025

Perchè la data varia sempre? Tutta colpa del calendario gregoriano che non corrisponde esattamente al tempo impiegato dalla Terra per orbitare attorno al Sole.