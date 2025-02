Quand'è Carnevale 2025? Perché la data cambia sempre?

Il Carnevale è una delle festività più attese dell'anno, ricca di colori, maschere e tradizioni che variano da paese a paese. Ogni anno, però, sorge spontanea la domanda: quando è Carnevale? La data cambia sempre, seguendo un calendario che non è fisso, ma regolato da antiche tradizioni legate alla Pasqua. Scopriamo quindi quando viene Carnevale nel 2025 e perché la sua data è così variabile.

Quando viene Carnevale 2025?

Nel 2025, il giorno clou del Carnevale sarà martedì 4 marzo, noto come Martedì Grasso, che segna la fine dei festeggiamenti prima dell'inizio della Quaresima. Tuttavia, le celebrazioni iniziano molto prima, con eventi e sfilate che animano le città per settimane. Il Giovedì Grasso, altra data significativa del Carnevale, cade invece il 27 febbraio 2025.

Quando finisce Carnevale 2025?

La chiusura ufficiale del Carnevale coincide con il Martedì Grasso, il giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri, il quale dà inizio alla Quaresima. Nel 2025, il Carnevale termina quindi il 4 marzo, ma in alcune località italiane, come Milano, dove si segue il rito ambrosiano, i festeggiamenti si prolungano fino a sabato 8 marzo 2025.

Perché la data del Carnevale cambia ogni anno?

La variabilità della data del Carnevale è legata al calendario liturgico cristiano e, in particolare, alla Pasqua. Quest'ultima non ha una data fissa, ma viene celebrata la domenica successiva alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Da lì, si calcolano i quaranta giorni della Quaresima, che iniziano con il Mercoledì delle Ceneri, e di conseguenza si risale alla settimana del Carnevale.

Dove si festeggia il Carnevale in Italia?

L'Italia vanta alcune delle celebrazioni più famose del mondo. Il Carnevale di Venezia è tra i più iconici, con le sue maschere eleganti e gli eventi esclusivi. Viareggio è celebre per i suoi carri allegorici, mentre Ivrea è nota per la spettacolare Battaglia delle Arance. Anche città come Cento, Acireale e Putignano ospitano eventi di grande richiamo.