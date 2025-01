Carnevale nel mondo: la classifica dei 10 eventi più spettacolari secondo Travel365

La guida di viaggio online Travel365 ha stilato una speciale classifica dedicata al Carnevale. A poche settimane dalla festa più colorata e divertente dell'anno, la rivista web ha voluto condividere con i suoi lettori le 10 migliori destinazioni dove festeggiare un Carnevale indimenticabile tra carri allegorici, danze e qualche trasgressione. Scopriamo insieme le 10 location must to see per un Carnevale spettacolare!

La classifica di Travel365 su dove festeggiare il Carnevale 2025: le prime tre posizioni

Se stai pensando di organizzare una breve vacanza in occasione del Carnevale 2025 ecco una serie di consigli su dove andare per celebrare la festa più divertente dell'anno.

Al primo posto della speciale classifica di Travel365 troviamo Rio De Janeiro in Brasile dove si festeggia il Carnevale più famoso al mondo. L'evento inizia 40 giorni prima di Pasqua e si concentra soprattutto su 4 giorni, da sabato a martedì, con le due principali sfilate previste nel giorni di domenica e lunedì. È in assoluto il Capodanno più famoso al mondo che ogni anno raduna due milioni di persone.

Il Carnevale di Venezia 2025 celebra la tradizione con le sue 12 Marie!



Giovedì 13 febbraio, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, verranno selezionate le 12 protagoniste del #CarnevaleVenezia2025!



La vincitrice verrà proclamata lunedì 3 marzo nelle Sale Apollinee… pic.twitter.com/aXQB17MHUw — Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) January 28, 2025

Al secondo posto c'è il Carnevale di Venezia che prende il via due settimane prima del Mercoledì delle Ceneri e presenta un calendario fitto di eventi con parate di carri, maschere e tanto altro. Terza posizione per il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife, Isola Canaria, che inizia una settimana prima del Mercoledì delle Ceneri e ha una durata di circa due settimane con tantissimi eventi tra cui il famoso corteo che si snoda per le strade del centro con spettacolari esibizioni di artisti di strada. Non solo, durante l'evento viene assegnata anche la corona di "Regina del Carnevale".

Carnevale 2025, da Colonia ai Caraibi fino a Londra e Nizza

Scorrendo la classifica di Travel365 in vista del Carnevale 2025 al quarto posto troviamo il Carnevale di Colonia in Germania che dura circa sei giorni e ogni anno attira circa 1 milione di visitatori curiosi di osservare gli enormi e dissacranti carri allegorici con le caricature di politici nazionali ed internazionali.

In quinta posizione c'è il Quebec Winter Carnival, una grande festa che dura tra i 15 e 20 giorni e che ogni anno raduna 500 mila visitatori attratti dalle sfilate dei carri allegorici ma anche dagli eventi sportivi e la possibilità di gustare del cibo locale. Al sesto posto il Carnevale di Port of Spain, Trinidad e Tobago nei Caraibi. Il tradizionale Carnevale raggiunge l'apice in due giorni di sfilate ed eventi ed è molto conosciuto dagli artisti locali.

Il Carnevale in stile caraibico accende le strade di Notting Hill, a Londra. Le foto http://t.co/LzhlYB7piG pic.twitter.com/6trQoq5mRk — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) August 25, 2014

Settima posizione per il Carnevale Mardi Gras di New Orleans, i cui preparativi iniziano dal 6 gennaio per poi raggiungere l'apice nella mezzanotte del Martedì grasso. I festeggiamenti durano due settimane ed ogni si registrano 750 mila presenze. All'ottavo posto il Carnevale di Notting Hill a Londra, una tradizione importata nel 1833 da Trinidad. I festeggiamenti durano due giorni per le strade del quartiere residenziale di Londra tra danze, degustazioni di cibo locale e non. Chiudono la top ten: il Carnevale di Panaji in India, un festival di luci e colori che dura all'incirca tre giorni, e il Carnevale di Nizza in Francia conosciuto per la parata dei fiori.