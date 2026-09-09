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Qualità dell’aria in Europa, la classifica 2026: due città italiane brillano

L'Agenzia europea dell’ambiente (EEA) ha pubblicato la classifica 2026 sulla qualità dell'aria in Europa: c'è anche l'Italia.
Ambiente9 Settembre 2026 - ore 11:56 - Redatto da Redazione Meteo.it
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C'è anche l'Italia nella classifica 2026 sulla qualità dell'aria in Europa aggiornata dall’Agenzia europea dell’ambiente (EEA). Due le città italiane premiate per la miglior qualità dell'aria, un risultato importante considerando l'inquinamento e il cambiamento climatico.

Qualità dell'aria 2026, gli indicatori determinanti per la classifica

L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) ha reso nota la classifica 2026 delle città con la miglior qualità dell'aria in Europa. Lo smog e l'inquinamento oramai hanno reso sempre più malsana l'aria che respiriamo, ma ci sono ancora città dove la qualità dell'aria è migliore rispetto ad altre.

Anche quest'anno l'EEA ha confrontato 761 centri urbani studiando alcuni parametri ed indicatori importanti relativi al rischio di mortalità associato all’esposizione prolungata a tre tra i principali inquinanti atmosferici: PM2.5, biossido di azoto (NO2) e ozono troposferico (O3).

Una cosa è chiara: nonostante i miglioramenti e le linee Green adottate da tantissime città in Europa la strada da fare è ancora molto lunga considerando che l'inquinamento atmosferico è ancora oggi tra i maggiori rischi per la salute nel mondo.

A differenza degli scorsi anni quando la classifica EEA raccoglieva le concentrazioni medie di PM2.5, quest'anno sono cambiati gli indicatori e i centri urbani sono stati classificati sulla combo di possibile mortalità associata all’esposizione a lungo termine a PM2.5, NO2 e ozono. Un'analisi più complessa e dettagliata che fotografa una Europa in difficoltà.

Qualità dell'aria, la classifica 2026 delle città

Ma quali sono le città migliori dal punto di vista della qualità dell'aria nel 2026? L'Agenzia europea dell’ambiente (EEA) ha stilato una classifica dopo aver confrontato 761 centri urbani considerando alcuni fattori importanti come i singoli indicatori relativi a PM2.5, NO2 e ozono.

Nella classifica sulla qualità dell'aria 2026 spiccano 3 capitali in Europa. Si tratta di:

  1. Stoccolma
  2. Reykjavík
  3. Helsinki

Le tre città offrono la migliore qualità dell’aria secondo il nuovo indicatore dell'Agenzia europea dell’ambiente (EEA). Da segnalare però il miglioramento, rispetto allo scorso anno, della qualità dell'aria in diverse città che hanno mostrato dei miglioramenti confrontando i vari indicatori. Si tratta di Catanzaro, insieme a Saragozza in Spagna, Valongo in Portogallo e Fiume in Croazia.

Ma quali sono le migliori città italiane per la qualità dell'aria nel 2026? Nella classifica troviamo al 30esimo posto la città di Sassari, mentre al 125esimo posto quella di Cagliari. A seguire sempre in classifica ci sono: Grosseto, Trapani, Cosenza e Siracusa.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Settembre ore 17:37

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