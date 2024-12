Quali sono le migliori stazioni? La classifica di European Railway Station Index 2024

L'European Railway Station Index 2024, redatto dal Consumer Choice Center, ha valutato le principali stazioni ferroviarie europee in base a criteri quali efficienza, design e attenzione al viaggiatore. Tra le stazioni italiane, Roma Termini si distingue posizionandosi all'8º posto a livello europeo con un punteggio di 87,5. Questa stazione, la più grande d'Italia con 32 binari, accoglie oltre 150 milioni di passeggeri all'anno ed è un nodo cruciale sia per pendolari che per turisti.

La classifica completa delle 50 principali stazioni ferroviarie europee secondo l'European Railway Station Index 2024

Ecco la classifica completa delle 50 principali stazioni ferroviarie europee secondo l'European Railway Station Index 2024, redatto dal Consumer Choice Center:

Zurich HB – Zurigo, Svizzera: 101 punti Bern Railway Station – Berna, Svizzera: 94 punti Utrecht Centraal – Utrecht, Paesi Bassi: 93,5 punti Gare du Nord – Parigi, Francia: 91 punti Gare de Lyon – Parigi, Francia: 90 punti Gare Montparnasse – Parigi, Francia: 90 punti Wien Hauptbahnhof – Vienna, Austria: 89,5 punti Roma Termini – Roma, Italia: 87,5 punti Gare Saint-Lazare – Parigi, Francia: 85 punti London Bridge – Londra, Regno Unito: 85 punti Leipzig HBF – Lipsia, Germania: 85 punti Amsterdam Centraal – Amsterdam, Paesi Bassi: 84 punti Oslo Sentralstasjon – Oslo, Norvegia: 81,5 punti Berlin Hbf – Berlino, Germania: 78 punti Berlin Alexanderplatz – Berlino, Germania: 77,5 punti Köln Hbf – Colonia, Germania: 76,5 punti St. Pancras International – Londra, Regno Unito: 76 punti Berlin Friedrichstraße – Berlino, Germania: 74 punti Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes – Madrid, Spagna: 73,5 punti London Liverpool Street – Londra, Regno Unito: 73 punti Napoli Centrale – Napoli, Italia: 73 punti London Victoria – Londra, Regno Unito: 72,5 punti Hamburg Hbf – Amburgo, Germania: 71,5 punti London Paddington – Londra, Regno Unito: 71,5 punti London Euston – Londra, Regno Unito: 71,5 punti Frankfurt Main Hbf – Francoforte, Germania: 71 punti München Hbf – Monaco di Baviera, Germania: 71 punti Hannover Hbf – Hannover, Germania: 70,5 punti Essen Hbf – Essen, Germania: 70 punti London Waterloo – Londra, Regno Unito: 69 punti Stuttgart Hbf – Stoccarda, Germania: 66 punti Düsseldorf Hbf – Düsseldorf, Germania: 66 punti Helsinki Central Station – Helsinki, Finlandia: 65,5 punti Bologna Centrale – Bologna, Italia: 65,5 punti Milano Centrale – Milano, Italia: 63,5 punti Munich East Station – Monaco di Baviera, Germania: 63,5 punti Berlin-Gesundbrunnen – Berlino, Germania: 62 punti Nürnberg Hbf – Norimberga, Germania: 60,5 punti Torino Porta Nuova – Torino, Italia: 60,5 punti Hamburg-Altona – Amburgo, Germania: 58,5 punti Berlin Südkreuz – Berlino, Germania: 58 punti Vienna Meidling – Vienna, Austria: 54,5 punti München-Pasing – Monaco di Baviera, Germania: 52,5 punti Roma Tiburtina – Roma, Italia: 52 punti Haussmann–Saint-Lazare – Parigi, Francia: 52 punti Châtelet–Les Halles – Parigi, Francia: 51 punti Firenze Santa Maria Novella – Firenze, Italia: 49,5 punti Zoologischer Garten – Berlino, Germania: 47 punti Bremen Hbf – Brema, Germania: 45 punti Ostkreuz – Berlino, Germania: 41 punti

Le osservazioni sulle stazioni italiane

Nella classifica European Railway Station Index 2024, le stazioni italiane si posizionano in modo interessante, evidenziando sia punti di forza che aree di miglioramento.

Roma Termini

Conquista l'8ª posizione a livello europeo, risultando la stazione italiana meglio classificata. Accoglie oltre 150 milioni di passeggeri all'anno, ed è un nodo cruciale sia per i turisti che per i pendolari. Sebbene i volumi sembrino essere diminuiti rispetto agli anni precedenti, questa percezione è dovuta a un cambiamento nei metodi di rilevazione, con l'introduzione di analisi mensili da parte del Gruppo FS Italiane, che ora forniscono dati più dettagliati. La stazione è apprezzata per i servizi offerti e per la sua capacità di gestire alti flussi di passeggeri.

Napoli Centrale

Si posiziona al 20º posto, condividendo la posizione con London Liverpool Street. Con circa 50 milioni di passeggeri annui, la stazione ha beneficiato di recenti lavori di riqualificazione che ne hanno migliorato l'efficienza e l'accessibilità. Rimane un hub fondamentale per il Sud Italia, con collegamenti strategici ad alta velocità verso il resto del Paese.

Bologna Centrale

Classificata al 34º posto, è uno snodo ferroviario essenziale grazie alla sua posizione geografica strategica. Con 26 binari e un flusso annuale di circa 58 milioni di passeggeri, Bologna Centrale mantiene un ruolo di primo piano nel sistema ferroviario italiano, anche se i margini di miglioramento riguardano principalmente la riduzione dei tempi di attesa e l'ottimizzazione dei servizi.

Milano Centrale

Al 35º posto, questa stazione è celebre per la sua maestosa architettura in stile Liberty e per il suo ruolo centrale nel Nord Italia. Accoglie oltre 120 milioni di passeggeri ogni anno, ma come Roma Termini, ha risentito del cambio nei metodi di rilevazione. Rimane un simbolo iconico e un punto di riferimento per l’alta velocità e i collegamenti internazionali.

Torino Porta Nuova

Posizionata al 38º posto, rappresenta uno snodo importante per il Nord-Ovest, con buoni collegamenti regionali e internazionali. La stazione offre un’esperienza complessivamente soddisfacente, ma richiede ulteriori miglioramenti infrastrutturali per scalare la classifica.

Roma Tiburtina

Alla 44ª posizione, questa stazione è un esempio di modernità e innovazione, progettata per essere un hub per i treni ad alta velocità. Sebbene meno frequentata di Termini, si distingue per il design futuristico e l’efficienza nei collegamenti a lunga distanza.

Firenze Santa Maria Novella

Chiude la classifica delle italiane al 47º posto. Situata nel cuore di Firenze, accoglie circa 59 milioni di passeggeri ogni anno ed è apprezzata per la sua vicinanza ai principali siti turistici della città. Tuttavia, i margini di miglioramento riguardano principalmente la gestione dei flussi di passeggeri e l’ammodernamento delle infrastrutture.

Conclusioni

Le stazioni italiane si confermano punti di riferimento strategici per il trasporto ferroviario europeo, con infrastrutture che gestiscono milioni di passeggeri ogni anno. Tuttavia, per competere con le stazioni dei Paesi nordici o svizzeri, dove efficienza e puntualità sono al top, sarà necessario continuare a investire in infrastrutture, tecnologia e servizi.