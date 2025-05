Quali sono le città più felici al mondo? La classifica di Happy City Index 2025

Copenhagen.

Partendo dal presupposto che non esiste una città che possa essere considerata "la più felice del mondo", l'Institute for Quality of Life di Londra ha individuato un ristretto gruppo di città che possono essere considerate tali in base ad una serie di fattori. L'indagine si basa su 82 indicatori suddivisi in sei macroaree: governance, ambiente, economia, mobilità, qualità della vita dei cittadini e, per la prima volta quest’anno, salute mentale e fisica. Anche l'Italia è presente con 8 città anche se per scorgere la prima delle città italiane bisogna arrivare al 25esimo posto.

Le città più felici al mondo, la classifica del 2025

A stilare la classifica delle città più felici al mondo è l'Happy City Index, il rapporto annuale pubblicato dall'Institute for Quality of Life di Londra. Medaglia d'oro per Copenaghen. La capitale danese si è distinta per mobilità, ottima qualità dell'aria, sistema sanitario e universitario.

Al secondo posto troviamo Zurigo. La città svizzera brilla per l'accesso all'istruzione, nella mobilità sostenibile, nella sicurezza stradale e nella qualità dell'aria. Medaglia di bronzo per Singapore definita "faro globale di prosperità economica, governance e innovazione urbana". La città asiatica vanta oltre ad un sistema sanitario attento al benessere psicologico, anche un basso tasso di disoccupazione e un alto grado di sicurezza pubblica.

Al quarto e quinto posto nella classifica delle città più felici al mondo troviamo Aarhus in Danimarca e Anversa in Belgio. La città danese ha messo la salute e il benessere dei cittadini al centro delle sue politiche mentre la città belga si è distinta per formazione e salute. Tra le altre città europee che spiccano in classifica ci sono anche Stoccolma, Monaco, Rotterdam, Vienna, Vancouver, Parigi, Helsinki e Berlino.

Le città più felici d'Italia

Tra le città italiane più felici al mondo spicca al venticinquesimo posto Milano. La città si è distinta in categorie come innovazione e istruzione oltre all'offerta di servizi sanitari di alta qualità. Dal 32esimo posto alla fine della classifica troviamo anche Torino, Firenze e Bologna. Roma scende in classifica al 116esimo posto. Insieme alla Capitale, tra le “Bronze cities” si piazzano anche Genova, 122esima, Palermo, 152esima, e Napoli, al 170esimo posto.