Erbe aromatiche: quali sono quelle più facili da coltivare in casa?

Le piante aromatiche sono dei veri e propri gioielli per moltissimi piatti. Coloro che vivono in un appartamento o hanno poco spazio sul balcone non dovranno necessariamente rinunciarvi, anche perché ve ne sono alcune che possono essere coltivate anche in casa.

Erbe aromatiche perfette per la coltivazione in casa

Chi sta pensando di creare un piccolo angolo di verde in cucina o in salotto, oppure meglio ancora ha a disposizione un davanzale soleggiato, potrebbe prendere in considerazione di coltivare qualche erbetta aromatica. Le dimensioni in genere contenute di queste piante e la loro capacità di adattarsi le rendono protagoniste perfette di un mini orto casalingo.

La bellezza e il profumo di queste specie vegetali poi, si trasformeranno in sapori davvero unici ai piatti. Non tutte le piante aromatiche però sono idonee per una coltivazione domestica: scopriamo quali sono quelle più indicate.

Basilico, il principe dell'estate

Che si tratti di una pizza da gustare con gli amici o di una semplice pasta al pomodoro da mangiare in famiglia, il basilico saprà rendere unico ogni piatto.

Si tratta di una pianta dalle foglie aromatiche che ben si adatta anche agli spazi indoor, ma che potrà essere coltivata anche su un davanzale ben soleggiato. Chi sceglie di coltivare il basilico dovrà semplicemente ricordarsi di innaffiarlo spesso, per mantenere sempre il terriccio umido, e cogliere frequentemente le foglie, per evitare l'ingiallimento.

Prezzemolo, la pianta perfetta per l'orto aromatico casalingo

Un altro ingrediente indispensabile in molti menu è il prezzemolo. Come non rimanerne mai sprovvisti? Semplice, è possibile coltivarlo in casa. In commercio se ne trovano diverse varietà, e dopo aver scelto i semi preferiti è possibile collocarli in un vaso, che dovrà essere posizionato in un punto abbastanza luminoso della casa. Le foglioline non tarderanno a comparire e saranno disponibili per la preparazione di salse verdi, ricette di pesce, come condimento per le verdure grigliate e per tantissime altre ricette.

Menta, l'erba aromatica per drink gustosi e non solo

Un'altra varietà aromatica che può essere coltivata in casa è la menta. Le sue foglioline colorano i drink dandogli un sapore speciale, che ben si sposa anche con alcuni piatti. Avete mai provato ad aggiungerla alla cheese cake al limone o a una macedonia estiva? Il suo aroma vi conquisterà. La buona notizia è che, non solo la menta può essere coltivata in casa, ma sarebbe sempre preferibile riservarle un posto negli ambienti indoor o sul balcone, perché le sue radici tendono a rivelarsi abbastanza invasive ed è meglio scegliere un vaso per contenerle.

Timo, la pianta aromatica di nicchia

Non capita spesso di trovarlo nelle ricette di cucina, ma in quelle che ne prevedono la presenza si fa decisamente sentire: stiamo parlando del timo, una pianta aromatica che potremmo definire "di nicchia".

Coloro che decidono di coltivarlo in casa dovranno solo assicurarsi di posizionare il vaso in una posizione irrorata dalla luce solare e lontana dalle correnti d'aria, non troppo umida. Non necessita di innaffiature frequenti, e consigliamo di intervenire solo quando il terriccio si presenta secco. Facilissimo da coltivare non richiede grandi attenzioni e regala con le sue foglioline un sapore davvero unico a sughi, salse, primi, secondi di carne o pesce e contorni.