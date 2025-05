Meteo, 16 maggio con rischio nubifragi: le previsioni

L’intensa perturbazione (la numero 4 di maggio) che in queste ore sta raggiungendo le regioni meridionali da una parte, e il fronte freddo che scivolerà sui Balcani dall’altra, caratterizzeranno le condizioni meteo in Italia anche nella giornata di venerdì 16 maggio, quando è atteso nuovo maltempo soprattutto al Sud e Isole, ma non verranno risparmiati del tutto neanche il Centro e il Nord. Inoltre nella giornata di domani soffierà ancora intenso il vento su gran parte dei nostri mari e localmente potrebbero formarsi temporali di forte intensità, accompagnati da grandine e nubifragi. Rispetto alla giornata di giovedì anche le temperature caleranno in modo diffuso, comunque rimanendo vicine ai valori medi stagionali. Sabato, con le perturbazioni oramai in allontanamento, ci sarà un deciso miglioramento del tempo, sebbene non si possa escludere un po’ di instabilità residua, almeno sui rilievi della Penisola. Domenica invece è prevista una giornata per lo più stabile e soleggiata.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 16 maggio

Venerdì prevalenza di tempo bello in gran parte del Nord, fatta eccezione per un po’ di nuvole e isolati temporali sul Piemonte. Bello anche in Toscana, Umbria e Marche. In generale nuvoloso e a tratti piovoso sulle altre regioni, con temporali anche di forte intensità, specie in Calabria, Puglia e Sicilia. Temperature massime in leggera crescita in Sicilia e Sardegna, in calo di qualche grado nel resto d’Italia.

Previsioni meteo per sabato 17 maggio

Sabato al mattino cielo nuvoloso e piogge sparse in Calabria; un po’ di nuvole e isolati piovaschi anche fra Liguria e Alta Toscana, in prevalenza bello altrove. Nel pomeriggio nuvole e qualche temporale su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro e Appennino Meridionale; un po’ di nuvolosità innocua anche sul resto del Sud e Isole, in generale soleggiato altrove. Temperature massime quasi dappertutto in leggera crescita.