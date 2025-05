Meteo, vortice ciclonico: rischio nubifragi al Sud

Un’intensa perturbazione (la numero 4 di maggio) giovedì 15 maggio raggiungerà l’Italia e porterà piogge diffuse, anche di forte intensità, su tutto il Sud e Isole, interessando anche parte del Centro. Questa perturbazione sarà accompagnata da un attivo vortice depressionario che si intensificherà nell’attraversare le acque del Mediterraneo Centrale, alimentando così venti burrascosi e piogge molto intense all’estremo Sud dove, nella giornata odierna, non si escludono quindi violenti nubifragi e grandinate. Nel frattempo un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia (perturbazione numero 5 del mese), nel muoversi verso i Balcani sfiorerà anche il versante orientale della nostra Penisola, favorendo la formazione di temporali inizialmente sulle nostre regioni di Nordest, poi in estensione, tra la sera di oggi e la successiva notte, anche al Nordovest e al Medio Adriatico. Questo secondo impulso, nel corso di venerdì, tenderà a raggiungere la perturbazione ancora presente al Sud portando altro maltempo su molte aree del Centro-Sud. I venti più freschi, che andranno a rinforzare anche al Centro-Nord, determineranno un generale calo termico proprio da venerdì. Nel fine settimana invece è previsto un generale miglioramento del tempo.

Previsioni meteo per giovedì 15 maggio

Giovedì inizialmente soleggiato al Nord, Toscana, Umbria e Marche, ma con nubi in aumento nella seconda parte del giorno e temporali dal pomeriggio sulle Venezie, in estensione in serata anche a Emilia e Lombardia. Nuvoloso o molto nuvoloso già da inizio giornata sul resto d’Italia: piogge diffuse, anche intense, su Sicilia, Calabria, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Basilicata, Puglia, Campania, Basso Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature massime in leggero rialzo al Centro-Nord, in lieve calo altrove. Vento forte al Sud e Isole, in intensificazione anche al Centro-Nord nel corso della sera. Mossi o molto mossi i mari meridionali.

Previsioni meteo per venerdì 16 maggio

Venerdì a inizio giornata piogge e rovesci sparsi al Sud, in Sicilia, in Abruzzo e Molise; isolate piogge anche sul Piemonte occidentale. Ampie schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio prevalenza di sole al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Nuvoloso altrove con precipitazioni sparse al Sud e in Sicilia, ancora sottoforma di rovesci o temporali fra Calabria e Sicilia; isolati temporali possibili anche nei settori centro-meridionali di Lazio e Sardegna. Alla sera ancora qualche pioggia o rovescio su Calabria, Sicilia ionica e basso Lazio. Temperature massime in rialzo in Sardegna, in calo altrove eccetto in Sicilia. Ventoso per Maestrale sulle Isole, per Bora/Grecale al Centro-Sud e alto Adriatico.