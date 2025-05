Cosa seminare con la Luna calante o crescente?

Il calendario lunare è da sempre legato alla tradizione contadina e, sebbene non vi siano prove scientifiche che dimostrino una effettiva relazione fasi lunari-semina, agricoltori e contadini non possono fare a meno di dare un'occhiata al nostro satellite per decidere se sia il momento più propizio per i loro progetti.

Luna crescente e luna calante influiscono sulla semina?

Prima di addentrarci nelle tipologie di vegetali che potrebbero garantire risultati migliori se effettuate in un determinato periodo, cerchiamo di capire se esiste davvero una correlazione tra le fasi della Luna e la semina. Come anticipato ad oggi non esistono prove scientifiche, anche se fin dall'antichità gli agricoltori hanno fatto affidamento alle varie fasi lunari per regolarsi e ottenere ottimi raccolti.

Iniziamo con una precisazione su Luna calante e Luna crescente. Entrambe si presentano solo parzialmente illuminate, in quella fase che va dal novilunio al plenilunio (e viceversa), ma come riconoscere quando il satellite è in una o nell'altra fase? Per poterlo determinare senza errori possiamo fare riferimento a un vecchio detto popolare che recita "Gobba a ponente, Luna crescente, gobba a levante, Luna calante".

La gobba della Luna altro non è che la parte illuminata del nostro satellite, per cui se questa è a ovest, avremo una Gibbosa crescente, mentre se è dalla parte opposta il satellite sarà in fase calante. Una volta stabilito questo è il momento di passare alla semina, facendo attenzione a mettere a dimora gli ortaggi che danno risultati migliori nell'una o nell'altra fase.

Quali ortaggi seminare con la Luna crescente?

Nel periodo che va dal novilunio al plenilunio possiamo piantare tutti quei vegetali che si sviluppano sopra la terra.

In particolare si tratta di un periodo particolarmente favorevole per seminare:

ortaggi da frutto: pomodori, zucche e zucchine, peperoni, melanzane, angurie e meloni;

leguminose: fagioli, fagiolini, fave, piselli e ceci.

Ortaggi da seminare con la Luna calante

Per seminare le verdure che crescono sotto terra (bulbi o radici) e quelli che tendono ad andare presto a seme (come le insalate), è senz'altro meglio aspettare che la Luna sia in fase calante.

In questa fase è possibile seminare: