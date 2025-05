Meteo: ciclone mediterraneo in arrivo! Forti venti, rischio mareggiate e possibili nubifragi. I dettagli

Il ciclone mediterraneo formatosi giovedì 15 maggio nei pressi della Tunisia, venerdì 16 sposterà il suo centro sul mar Ionio, mantenendo condizioni di tempo perturbato su molte aree del Sud e della Sicilia. Si avrà dunque una fase di maltempo potenzialmente critico, con forti venti e rischio mareggiate, temporali, possibili nubifragi e conseguenti criticità.

Sulle regioni centrali i venti freschi da nordest si intensificheranno temporaneamente, mentre un forte Maestrale soffierà sul canale di Sicilia. Durante il fine settimana l’area di tempo perturbato si allontanerà verso la Grecia abbastanza rapidamente.

Ciclone mediterraneo sulle due Isole maggiori e al Sud: la tendenza meteo

Venerdì si avranno dunque piogge e rovesci diffusi sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, particolarmente insistenti sulla Calabria. Al mattino saranno possibili delle piogge anche a ridosso delle Alpi occidentali, su Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio temporali nel sud della Sardegna e sul basso Lazio. Le temperature saranno in rialzo sulle isole maggiori e sulla bassa Calabria, in calo nel resto del Paese, in particolare sull’Appennino, sulle regioni orientali e quelle adriatiche.

Sabato 17 maggio tempo prevalentemente soleggiato sulla maggioranza delle regioni del Centro Nord. Qualche rovescio sparso potrà ancora interessare la Calabria e l’est della Sicilia. Nel pomeriggio possibili temporali nel sudest della Sardegna e nel Nordest, specialmente lungo le Prealpi. Venti in attenuazione. Temperature minime e del primo mattino in calo.

In base agli ultimi aggiornamenti, anche domenica 18 il tempo risulterà stabile su buona parte del Paese; possibili temporali pomeridiani solo sull’estremo Nordest. Per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.