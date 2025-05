Meteo, breve tregua domenica 18 poi tornano le piogge

Questa tendenza meteo presenta un grado di incertezza piuttosto ampio già dai primi giorni. Di seguito lo scenario attualmente più probabile. Una timida rimonta anticiclonica favorirà condizioni di tempo prevalentemente soleggiato fra domenica 18 e lunedì 19 maggio, anche se non completamente stabile. Infatti, alcuni temporali tenderanno a svilupparsi domenica sui rilievi del Centro-Nord e localmente anche sulle pianure del Nord-Est, mentre lunedì verrà coinvolta anche la Liguria e un po’ meno l’Appennino centrale. Tuttavia, l’alta pressione non sarà abbastanza robusta da rimanere stabile nel Mediterraneo e, contemporaneamente, la circolazione atmosferica resterà caotica sul continente, in particolare nel comparto sud-occidentale da dove sopraggiungerà una nuova perturbazione.

Tendenza meteo: la prossima settimana tornano le piogge

Questo sistema nuvoloso dovrebbe raggiungere l’Italia fra martedì e mercoledì riportando piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord. Il suo allontanamento nei giorni seguenti, non verrà seguito da un deciso miglioramento, ma da condizioni ancora in parte instabili e, probabilmente, dall’arrivo di un’altra perturbazione verso il successivo fine settimana.



Le temperature già da domenica tenderanno a rialzare, inizialmente solo in maniera lieve con valori che torneranno intorno alla media, poi da martedì in modo più marcato, specialmente al Centro-Sud dove si farà sentire anche un po’ di caldo con picchi vicini ai 30 gradi. Al Nord, invece, i valori saranno più contenuti e in linea con la norma.