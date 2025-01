Quali sono le città meno inquinate d'Italia? Il rapporto Legambiente

Legambiente ha pubblicato il rapporto "Ecosistema Urbano 2024" realizzato in collaborazione con con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore in cui ha stilato la classifica delle città meno inquinate d'Italia.

Legambiente lancia l'allarme sulla qualità dell'aria in Italia

In Italia si respira sempre di più aria inquinata. Ogni anno le statistiche ambientali nazionali ed europee mostrano come sia sempre più in calo la salubrità dell’ambiente che viviamo. L'allarme questa volta sulla qualità dell'aria in Italia è stato lanciato da una ricerca realizzata da Legambiente con la collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore monitorando 106 capoluoghi italiani secondo 20 parametri legati aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

A primeggiare è il Nord Italia con il maggior numero di città che presentano meno aria inquinata, mentre il Centro-Sud fatica con diverse città che occupano le parti più basse della classifica. Ma quali sono le città italiane meno inquinate in Italia? Ecco la classifica completa.

La classifica delle città meno inquinate d'Italia secondo Legambiente

Il rapporto Ecosistema Urbano 2024 ha stilato una speciale classifica con le città meno inquinate d'Italia. Si tratta di centri urbani premiati per le migliori "performance ambientali" considerando una serie di parametri tra cui attenzione alla raccolta differenziata, investimenti nella mobilità sostenibile e nella riduzione dei consumi idrici.

A trionfare è la città di Reggio Emilia regina nella raccolta differenziata con un 83,8%, ma anche nella mobilità sostenibile con la rete ciclabile più grande d'Italia. Al secondo posto troviamo Trento premiata per la qualità dell’aria e le politiche energetiche. La terza città meno inquinata d'Italia è Parma in particolare per gli ottimi risultati nella mobilità sostenibile e trasporto pubblico.

La classifica prosegue con Pordenone al quarto posto, seguita da Forlì e da Treviso. Al settimo posto c'è Mantova, mentre Bologna conquista l'ottava posizione. Si tratta della sola grande città in top ten grazie ad una crescita importante nella raccolta differenziata passata dal 62,6% al 72,9%. Chiudono la classifica Bolzano e Cremona. Le ultime posizioni sono occupate da Napoli, Crotone e Catania, mentre per rintracciare la prima città del Sud bisogna scendere fino alla posizione n.13 occupata da Cosenza.

Ecco la top ten delle città meno inquinate d'Italia secondo Legambiente: