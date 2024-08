Quali sono le 5 strade panoramiche più belle al mondo? Ecco l'elenco

Quali sono le 5 strade panoramiche più belle al mondo da percorrere almeno una volta nella vita? Tra percorsi mozzafiato, viste splendide ed emozioni forti, ecco un elenco. Una delle strade si trova oltretutto in Italia.

Le 5 strade panoramiche più belle al mondo

La possibilità di vedere tutto lo skyline illuminato, la vista del mare, delle scogliere, delle montagne innevate, di un paesino caratteristico o addirittura uno scorcio mozzafiato pronto a lasciare di stucco. Le 5 strade panoramiche più belle al mondo hanno in comune la capacità di lasciare chi le percorre senza fiato. Impossibile non fermarsi sul ciglio della strada per immortalare la visuale. Impossibile non rimanere estasiati dalla bellezza della natura e non solo in determinate ore del giorno. Le 5 strade panoramiche più belle al mondo infatti offrono qualcosa di magico e unico in qualsiasi momento, aprono la possibilità di ammirare un panorama che altre strade non offrono e regalano emozioni che difficilmente si riuscirebbe a provare se non davanti a cotanta bellezza.

Per capire di cosa stiamo parlando, partiamo dalla quinta tra le 5 strade panoramiche più belle al mondo. Si tratta della famosa Milford Road in Nuova Zelanda. Si può viaggiare circondati da montagne maestose e sentirsi avvolti nella natura.

Al quarto posto troviamo la Transfagarasan Highway in Romania. Anche in questo caso sono i monti a lasciare senza fiato. Dopo ogni curva, anche se piuttosto audace, si avrà il tempo di osservare uno scorcio favoloso, pronto a far dimenticare qualsiasi problema.

Sul podio anche una strada panoramica dell'Italia

Chi ama viaggiare in macchina, saprà bene ormai quante strade panoramiche vi siano in Italia e quali meravigliosi spettacoli offrano. Sul podio delle 5 strade panoramiche più belle al mondo troviamo così al terzo posto al Costiera Amalfitana. Con le sue strade tortuose e panoramiche, la Costiera offre a chi ama viaggiare in auto scorci mozzafiato sul Mar Tirreno e la possibilità di ammirare villaggi colorati e terrazzamenti.

Al secondo posto la Great Ocean Road in Australia che conduce attraverso paesaggi costieri spettacolari e serpeggia tra scogliere e oceano.

Al primo posto? La Pacific Coast Highway che si trova in America, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Questa strada panoramica offre uno scorcio mozzafiato sull'Oceano Pacifico da Los Angeles a San Francisco.