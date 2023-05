Quali sono le 10 destinazioni più sostenibili? La classifica di Booking.com premia anche l'Italia

Viaggiare è tra le cose più belle, ma di questi tempi è importante farlo tenendo conto dell'ambiente. Per questo motivo Booking, piattaforma leader nel settore turistico, ha deciso di stilare una classifica con le 10 mete più sostenibili del 2023 dove trascorrere una vacanza all'insegna del relax. Al primo posto una bella sorpresa per l'Italia.

Mete sostenibili 2023: al primo posto Merano in Italia

Viaggiare in modo green e responsabile è possibile. Nel corso degli ultimi anni, infatti, è cresciuta l'attenzione da parte dei turisti e delle compagnie di viaggio verso mete sostenibili dove il rispetto per l'ambiente e la natura viene prima di tutto. Per questo motivo Booking.com, piattaforma leader nel settore turistico, ha pubblicato una speciale classifica con le 10 destinazioni più sostenibili del 2023. Tra le tante spuntano: Salisburgo e Monaco di Baviera, ma anche Santa Marta, una cittadina che si affaccia sul mare dei Caraibi poco nota. La sorpresa però riguarda la prima posizione dove troviamo un gioiello tutto italiano: si tratta della splendida Merano in Trentino Alto Adige.

Stando al report pubblicato da Booking la sostenibilità è diventato un punto importantissimo per 4 viaggiatori su 5. Dati alla mano Merano è stata premiata come la meta più sostenibile del 2023. Un vero e proprio gioiello incastonato in una valle delle Dolomiti dove è possibile ammirare i bellissimi Giardini di Castel Trauttmansdorff che in passato sono stati la residenza dell’imperatrice Elisabetta d’Austria. Non solo, da non perdere la caratteristica Passeggiata Lungo Passirio. Una meta green e sostenibile dove è possibile trascorrere giornate all'insegna del relax presso stazioni termali oppure organizzare escursioni a piedi o in bicicletta alla scoperta del Monte San Vigilio e del Parco Naturale Gruppo Di Tessa. Tra i punti forte del comune altoatesino la presenza delle energie rinnovabili: dal biogas all’energia geotermica.

La classifica delle 10 mete sostenibili del 2023 secondo Booking

Scopriamo insieme la classifica completa delle 10 destinazioni eco-sostenibili del 2023 secondo la piattaforma leader Booking.com: